Lutto per Eleonora Daniele: “Profonda ferita”. L’addio a Ludovico Di Meo

“La notizia della morte di Ludovico Di Meo arriva ora come una profonda ferita dell’anima”. Ed è così che Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha voluto omaggiare il giornalista ed ex direttore di Rai 2, che è morto a 63 anni. Il volto di Ludovico Di Meo è tra i più conosciuti degli italiani: a lui il difficile compito di dare l’annuncio dell’attentato alle Torri Gemelle. Nella sua carriera è stato conduttore di UnoMattina e Direttore di Rai 2. La Daniele ha scelto di omaggiarlo con un lungo post su Instagram, raccontando parte del loro vissuto lavorativo insieme.

Ludovico Di Meo è morto a 63 anni

L’annuncio della scomparsa di Ludovico Di Meo a soli 63 anni ha toccato tante persone, coloro che lo hanno sempre stimato, ma anche gli amici, così come i colleghi. Giornalista, autore e conduttore televisivo, a dare la notizia della sua morte è stata l’emittente di San Marino: lavorava alla direzione generale di San Marino RTV.

“Nei giorni scorsi Di Meo era stato sottoposto a una operazione alle coronarie. Dimesso dall’ospedale e tornato a casa, il direttore della nostra Emittente si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all’intervento. Inutili i soccorsi del personale sanitario”.

Eleonora Daniele, l’addio a Ludovico Di Meo su Instagram

“Mio vicedirettore per anni, abbiamo condiviso tanto lavoro e tanta fatica, ma anche mille soddisfazioni. Erano gli anni in cui Storie Italiane cresceva e diventava piano piano il programma che è oggi”, ha scritto Eleonora Daniele su Instagram, omaggiando l’uomo, ma anche il punto di riferimento. “Avevi sempre il sorriso e la battuta pronta, eri un consigliere nei momenti più importanti della vita. Quante risate fatte insieme”.

Ha continuato il suo lungo addio con: “L’ultima volta che ti ho visto questa estate al Premio Aila stavi bene, nessun problema di salute, eri sorridente. io credo che la vita sia un istante, non ci rendiamo conto a volte di quanto possa sfuggire così velocemente. Solo il pensiero che te ne sei andato via così mi sconvolge e rattrista“. Nel suo post, tanti i messaggi di affetto anche da altri volti noti, come Alberto Matano, Manila Nazzaro, così come di persone che lo hanno seguito in televisione e ne hanno ammirato la grande professionalità, suo grande tratto distintivo.

Chi era Ludovico Di Meo

Nato nel 1959, Ludovico Di Meo ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1985. Agli inizi ha lavorato come redattore del programma Italia Sera, per poi passare a UnoMattina e infine al Tg1. Da Telemontecarlo fino al ritorno in Rai, è stato lui ad annunciare al mondo l’attentato alle Torri Gemelle, avvenuto l’11 settembre del 2001.

Tanti (e importanti) i ruoli ricoperti nel corso della sua carriera, come la responsabilità ad interim della Direzione Rai Due, così come quando è stato nominato Direttore della Direzione Cinema e Serie TV. Molti lo ricordano anche come “protagonista” di alcuni momenti alla a Mai Dire Gol, dove, con la conduzione di UnoMattina, si era contraddistinto per la simpatia e momenti “cult”. Un vuoto incolmabile, un’assenza che si farà sentire.