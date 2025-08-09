Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Il mondo dello spettacolo italiano è stato raggiunto il 9 agosto 2025 da una triste notizie. Si è spento, infatti, Ludovico Peregrini, volto noto della televisione italiana e autore di programmi di successo. Il professionista dello spettacolo era noto al grande pubblico col soprannome di Signor No. L’autore televisivo aveva 82 anni e si è spento in Bretagna alla presenza dei suoi cari.

Ludovico Peregrini, ci lascia il Signor ‘NO’

I personaggi del piccolo schermo, si sa, diventano per i telespettatori dei veri membri della propria famiglia. Conduttori, ballerini o showgirl, sovente anche gli autori dei programmi televisivi compaiono in schermo e possono attirare l’attenzione del pubblico da casa. Così è successo negli anni ’90 anche a Ludovico Peregrini, stimato autore di programmi di successo, conosciuto da tutti con un soprannome: “Signor No”.

L’apprezzato volto televisivo si è spento il 9 agosto 2025, come comunicato da Ansa: “Si è spento all’età di 82 anni, in Bretagna, circondato da tutti i suoi cari”. A dare il triste annuncio sono stati proprio gli affetti più stretti del protagonista della tv: la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna, accanto a lui nel momento più difficile.

I parenti di Ludovico Peregrini hanno raccontato anche i suoi ultimi giorni: “Rimasto fino all’ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è di aver potuto con i suoi programmi tenere compagnia a tanta gente”.

L’autore televisivo era diventato famoso al fianco di Mike Bongiorno, ma tra i suoi ultimi progetti televisivi aveva collaborato con Fabio Fazio.

Ludovico Peregrini, il ricordo di Fabio Fazio

Ludovico Peregrini aveva lavorato al fianco di Fabio Fazio, per una riedizione di Rischiatutto, andata in onda nel 2016. Il conduttore ha voluto ricordarlo, dopo la sua morte, con parole piene di stima e affetto: “Ludovico era una persona molto speciale: ho avuto la fortuna di stabilire con lui una grande sintonia, fatta di stima reciproca e di sincero affetto. La sua scomparsa è una notizia veramente brutta”.

Il presentatore ha raccontato i giorni in cui hanno lavorato fianco a fianco per lo show televisivo: “Ci siamo divertiti tantissimo. Aveva colto la mia passione autentica per quella trasmissione, tra l’altro andata divinamente”. Ma Fabio Fazio ha voluto svelare al pubblico anche il loro primo incontro: “Quando entrò in studio la prima volta mi disse ‘Sono scioccato, mi sembra davvero di essere tornato lì, è tutto uguale'”.

Il conduttore ha descritto Ludovico Peregrini come un vero e proprio galantuomo: “Ludovico era una persona di rara eleganza, di rarissima sensibilità e signorilità, un galantuomo, come si diceva una volta, un signore di altri tempi che adorava la sua famiglia”.

Non è mancato un aneddoto sul loro ultimo incontro, avvenuto a una serata in onore del compianto Mike Bongiorno: “Ci eravamo rivisti a Palazzo Reale, a Milano, per la mostra dedicata a Mike. Mi ricordo una sua foto esposta. Guarda come eri elegante!, gli dissi. E lui: tu non sai quella giacca, la vedi in bianco e nero, ma era di un terrificante arancione. In classico stile anni ’70. Ecco, oltre che essere molto colto, era anche profondamente ironico”.