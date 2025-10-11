IPA Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani

“Per non distruggere la nostra favola d’amore, ci siamo lasciati”. Così avevano annunciato la separazione tempo fa, e qualche mese dopo si dicono addio ancora una volta, separando le strade, ma senza perdere l’affetto e il rispetto che li ha sempre uniti. Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si salutano in aeroporto, prima della partenza di lei: il video su Instagram.

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, il video dell’addio

Il video condiviso su Instagram è un colpo al cuore: 17 anni insieme, due figli, tanto amore che si è trasformato in un affetto profondo. Ludmilla Radchenko, ex Letterina di Passaparola, e Matteo Viviani avevano annunciato la decisione di separarsi mesi fa. E adesso è arrivato il momento dell’addio, di salutarsi, senza gossip o cattiverie, come ha scritto la stessa Radchenko su Instagram.

“È arrivato il momento, il momento di prendere il volo. Non mi hai mai tenuto in gabbia e alla fine hai aperto la finestra. Da ora le nostre strade si separano, ma la fortezza è rimasta intatta. Niente gossip, niente cattiverie, niente litigi per dividere ciò che abbiamo costruito. Almeno così mi rimarrai sempre accanto ed io continuerò a stimarti e volerti bene per sempre. Grazie che ci sei sempre per tutti noi. Sii felice”.

Perché si sono lasciati Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani

Ad annunciare la separazione è stato proprio Viviani: l’inviato de Le Iene, con un video su Instagram, ha spiegato la decisione, che è arrivata di comune accordo. “Io e Ludmilla ci siamo lasciati. È giusto che tutti voi che ci seguite siate messi al corrente. È una decisione che abbiamo preso insieme, maturata ad inizio anno. Non è frutto di eventi eccezionali, litigate furibonde o altre eccezioni. Ludmilla è una donna eccezionale, noi vediamo questa separazione come un’evoluzione del nostro rapporto”.

La decisione si sarebbe resa necessaria proprio per evitare di deteriorare il rapporto, di distruggere la favola d’amore dopo anni insieme. “Lei sarà per sempre la madre dei miei figli, e io il padre dei suoi”. Durante la storia d’amore, hanno avuto due figli insieme, Eva e Nikita. Ed è anche per loro che hanno deciso di non farsi la guerra e di non scatenare battaglie, o insultarsi pubblicamente. Per mettere al primo posto il rispetto per la famiglia creata, per ciò che hanno coltivato in quasi 20 anni insieme.

“Anche se sembra assurdo, credo che a volte lasciarsi sia l’unico modo per continuare a volersi profondamente bene”, così aveva concluso Viviani. L’ex coppia si era conosciuta nel 2008, per poi convolare a nozze nel 2013. La prima figlia, Eva, è nata nel 2012, e nel 2017 è arrivato Nikita. Con la decisione di lasciarsi, il sentimento non è affatto sparito: come avevano detto, l’affetto è rimasto, così come il desiderio di continuare a essere una famiglia solida per i propri figli. “Separarsi è stato un passo per preservare tutto quello che abbiamo costruito insieme. Abbiamo vissuto una favola e abbiamo scelto di non distruggerla. Separarsi non significa perdersi ma evolvere con amore, sempre”, aveva detto Ludmilla. E così è stato.