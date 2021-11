Luciana Littizzetto, la dedica a Fabio Fazio per i suoi 57 anni su Instagram

Luciana Littizzetto ha fatto un tuffo nel passato per augurare buon compleanno al suo compagno d’avventura Fabio Fazio: il conduttore il 30 novembre festeggia 57 anni e la sua spalla ha deciso di dedicargli un post su Instagram, pienamente nel suo stile, ça va sans dire.

Luciana Littizzetto, la dedica a Fazio

Luciana Littizzetto ha scelto uno scatto di qualche anno fa per fare gli auguri di buon compleanno al suo grande amico Fabio Fazio: il conduttore e la comica, che da anni sono compagni d’avventura nel programma Che tempo che fa, sono legati da una profonda amicizia, come ha dimostrato con la sua dedica speciale sui social.

La Littizzetto ha pubblicato uno scatto tratto da uno sketch del loro finto matrimonio celebrato da Don Matteo, interpretato da Terence Hill, durante la conduzione dell’edizione 2014 del Festival di Sanremo, la seconda consecutiva presentata dal duo amatissimo dal pubblico: “Buon compleanno mia dolce metà. Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà”, ha scritto la comica a corredo della foto che li ritrae insieme.

Il post ha rappresentato l’occasione per i numerosi follower di “Lucianina” – come ama chiamarla Fabio Fazio – e per i fan del conduttore di augurargli buon compleanno, ma non solo. I due sono stati definiti da un’utente “La coppia più bella del mondo”, dimostrazione che il loro sodalizio, che va oltre il rapporto meramente professionale, è fatto di tanto affetto e stima reciproca.

Del resto il loro forte legame è evidente agli occhi dei telespettatori, che ogni domenica si lasciano intrattenere dai loro simpatici siparietti: “Bello lavorare con lui”, aveva detto qualche tempo fa in un’intervista al Corriere della Sera: “Fabio ha classe e impegno, ti dà insieme l’impressione di essere coinvoltissimo in quello che sta facendo e intanto di pensare già a quello che farà dopo. Mi fa parlare e a me piace da matti”.

Luciana Littizzetto, il rapporto con i figli Jordan e Vanessa

Sempre allegra e travolgente, Luciana Littizzetto è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Di recente però ha deciso di raccontare una parte importantissima della sua vita, attraverso un libro autobiografico, Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore, che ha presentato proprio a Che tempo che fa.

La comica si è aperta col suo pubblico raccontando di come la sua vita sia cambiata dopo aver preso in affido i suoi figli Jordan e Vanessa, quando avevano 9 e 11 anni. Pare che sia stata l’amica Maria De Filippi a portarla a scegliere la via dell’affido, che già aveva vissuto questa esperienza con il figlio Gabriele. “È un gesto di generosità assoluta. (…) . È diverso dall’adozione perché non so cosa succederà, non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai con me, però intanto io ci sono”.