Luca Onestini e Ivana Mrazova: dopo il “GF Vip” il ritorno di fiamma su Instagram

Fonte: IPA Luca Onestini e Ivana Mrazova

Aveva mantenuto un certo riserbo e sopratutto aveva chiesto privacy riguardo la sua vita sentimentale, ma evidentemente non ha più alcuna voglia di nascondersi. Luca Onestini ha condiviso su Instagram un video in compagnia di Ivana Mrazova, confermando quel ritorno di fiamma avvenuto sotto gli occhi di milioni di spettatori tra le pareti della Casa del GF Vip 7.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, su Instagram la conferma del ritorno di fiamma

L’avventura al GF Vip 7 ha evidentemente risvegliato sentimenti sopiti tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, che proprio all’interno della casa più spiata d’Italia si sono riavvicinati dopo qualche settimana di permanenza della modella.

Già allora i due si erano separati con un bacio, che aveva fatto ben sperare i fan della coppia, che sognavano di rivederli di nuovo insieme. Terminato il programma Luca e Ivana avevano deciso di viversi il loro riavvicinamento con un certo riserbo, tanto che l’ex tronista in un’intervista a Casa Chi dopo la fine del reality aveva dichiarato: “Ora voglio godermi la mia privacy, non escludo un ritorno ma tutto con calma”.

Adesso però la coppia non ha più nessuna intenzione di nascondersi: il gieffino ha infatti pubblicato un video su Instagram in compagnia della modella davanti al Duomo di Milano, mentre ballano felici e sorridenti come non mai seguendo un trend del momento. “Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta“, ha scritto a corredo del breve filmato.

Un video che sembra una vera e propria dichiarazione pubblica, che ufficializza quel ritorno di fiamma già avvenuto durante l’ultima edizione del GF Vip 7. Tra le storie di Instagram di Onestini sono poi apparse delle foto di un romantico aperitivo sulle terrazze della Rinascente, seguito da una cena di coppia a lume di candela.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, la loro storia d’amore

È chiaro che l’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova non si è mai spento del tutto: sebbene i due si fossero detti addio – e in maniera alquanto turbolenta – nel 2021, sono bastati pochi giorni di convivenza per riaccendere la fiamma dei loro sentimenti. Del resto la loro storia, durata quattro anni, era stata molto intensa per entrambi.

L’ex tronista di Uomini e Donne si era lasciato andare (tra le lacrime) a delle dichiarazioni importanti quando la modella aveva lasciato la casa più spiata d’Italia: “Le nostre vite torneranno a incrociarsi di nuovo. Non so che cosa accadrà fuori ma ci ritroveremo. Poi decideremo insieme”, aveva dichiarato prima di baciarla.

A confermare un certo coinvolgimento era stato ancora Onestini, che in un’intervista a Casa Chi a reality terminato aveva parlato di quei giorni trascorsi insieme nel loft di Cinecittà: “Quando lei è entrata è stata una emozione molto forte. Vedere un volto che ti suscita tutte queste emozioni è stato importante. Abbiamo recuperato un rapporto che non avevamo. È stata l’emozione più forte che ho vissuto nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Vediamo cosa succede. Il ritorno non lo escludo ma con molta calma, senza fretta e pressioni. La nostra vita ci aspetta libera, vediamo cosa ci aspetta”.