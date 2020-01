Luca Argentero e Cristina Marino a Miami: su Instagram la prima foto del pancione

editato in: da

Il nuovo anno per Cristina Marino e Luca Argentero è iniziato nel migliore dei modi: stanno per diventare genitori per la prima volta. Per festeggiare il Capodanno, l’ultimo in due, la coppia ha deciso di volare a Miami e di condividere sui social il bel momento con i loro fan. Così, su Instagram, è apparsa la prima foto di Cristina con il pancione.

Luca Argentero e Cristina Marino hanno iniziato a frequentarsi nel 2015. Nonostante la loro estrema riservatezza, l’inizio del loro amore ha suscitato l’interesse di molti e, talvolta, è stato anche aspramente criticato. L’attore, infatti, aveva chiuso il matrimonio con Miriam Leone. Sotto accusa anche la differenza di età con la nuova compagna: hanno ben 13 anni di differenza.

Senza ascoltare i commenti negativi, però, i due sono andati avanti e hanno dimostrato a tutti quanto fosse vero e profondo il loro amore. Pochi giorni fa, poi, l’annuncio più bello. Cristina e Luca stanno per diventare genitori per la prima volta. A darne la notizia proprio Argentero che, postando sui social una foto che lo ritrae insieme alla compagna, ha scritto: “Io e te diventeremo tre”. È stata poi la Marino a parlare della gravidanza, ringraziando i fan e i colleghi che hanno risposto con auguri e commenti positivi:

Siamo al settimo cielo. Siamo felici di aver condiviso questo momento di grande gioia con voi. Confesso che essendo un momento così intimo e delicato, avremmo preferito aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile. Abbiamo però preferito anticipare i giornali che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore

Ora la coppia è pronta a condividere questo speciale periodo. Cristina Marino, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto delle vacanze a Miami, dove appare in bikini, sdraiata su un fianco, con il pancione in bella vista. E nessuno può negarlo: è bellissima e radiosa. D’altronde, come da lei stesso ammesso, il 2019 è stato un anno che le ha regalato molto:

Ho vissuto i momenti più emozionanti e importanti della mia vita –ha confessato Cristina-, mi è battuto il cuore più forte che mai, ho pianto di gioia come non pensavo si potesse fare e ho ringraziato la vita tutti i giorni con il cuore gonfio d’amore. Adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quanto è stato seminato.

Il 2020, per Luca Argentero e Cristina Marino, sarà ancora migliore. Adesso, però, la domanda che tutti si fanno è un’altra: sarà un maschietto o una femminuccia? Per scoprirlo dobbiamo attendere ancora un po’.