Lorena Dini, chi è la fidanzata di Diodato

Fonte: IPA Diodato e la fidanzata Lorena Dini

Diodato torna a “fare rumore” con la sua vita privata. Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 è sempre stata una persona molto riservata ma questa volta ha fatto uno strappo alla regola e in occasione della Festa del Cinema di Roma ha ufficialmente presentato la nuova fidanzata: Lorena Dini. Mano nella mano e sorridenti, Diodato e Lorena si sono mostrati davanti ai fotografi più affiatati e complici che mai. Lei vestita di bianco, lui con completo scuro. Eleganti e felici.

Chi è Lorena Dini, la fidanzata di Diodato

Classe 1989, Lorena Dini è nata a Viçosa, in Brasile e dopo la laurea in Architettura e Urbanistica all’Università Federale di Juiz de Fora (e alcuni corsi di arte e fotografia a Lisbona, in Portogallo) ha iniziato a occuparsi di fotografia. Una passione che oggi la porta a lavorare molto sia in Sudamerica sia in Italia, dove si occupa prevalentemente di moda e bellezza. “Le sue immagini si muovono tra il mondo della moda e quello della musica, portando nel suo lavoro un universo onirico pur essendo pieno di codici e bellezza contemporanei”, ha evidenziato nel suo sito la fotografa, che vive tra San Paolo e il Belpaese.

Tra gli scatti del suo portfolio, anche ritratti di musicisti e chissà che il primo incontro di Lorena con Diodato non sia stato di natura professionale. Ad oggi non è chiaro quando e come sia iniziata la relazione tra Diodato e la Dini, che si sono mostrati molto affiatati. È la prima volta che la coppia è apparsa in pubblico e per farlo ha scelto la prima del film Berlinguer. La grande ambizione. Per ora nessuna esternazione sui social.

Non hanno fatto riferimento al primo ed importante tappeto rosso, fatta eccezione per una foto della serata, tra le storie Instagram di lui: il cantante ha taggato la pagina ufficiale della Festa del Cinema e Lorena Dini, aggiungendo un cuore rosso. Stessa story condivisa anche da lei, senza però ulteriori dettagli.

Fonte: IPA

La vita privata di Diodato

Diodato è sempre stato molto riservato sulla sua sfera più intima. La sua relazione più nota è quella con la collega Levante, durata dal 2017 al 2020. Secondo indiscrezioni Fai rumore, la canzone con la quale Antonio ha vinto il Festival di Sanremo nel 2020, è stata ispirata proprio dal legame con la cantautrice ma il diretto interessato non ha mai confermato. “Non voglio entrare in cose personali. È una storia di cui non abbiamo mai voluto parlare. Non legherei questo brano solo a quanto accaduto fra noi”, ha detto.

Dopo la rottura con Levante, Diodato è stato solo per svariati anni. L’artista ne aveva parlato apertamente in un’intervista rilasciata al magazine D de La Repubblica: “Se per anni non hai rapporti duraturi e profondi poi diventa complesso far entrare qualcuno nella tua vita, nelle tue routine, nei tuoi spazi – aveva ammesso – È come se ti stessi privando di qualcosa. Però sì, mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti”.

Lorena Dini è riuscita a fare breccia nel cuore di Diodato, che è finalmente tornato a battere dopo un lungo letargo. E chissà quante belle ed intense canzoni ispirerà questo nuovo amore…