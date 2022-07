Lorella Cuccarini e Heather Parisi, perché e quando hanno litigato

Fonte: IPA Lorella Cuccarini, le ultime dichiarazioni sul (non) rapporto con Heather Parisi

Tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, le due showgirl per eccellenza che hanno fatto del palco la loro casa, sembra non scorrere affatto buon sangue; in una recente intervista, infatti, la professoressa di Amici di Maria De Filippi ha svelato alcuni dettagli sul suo rapporto turbolento con la ballerina statunitense.

Cuccarini e Parisi: quando e perché avrebbero litigato

Lorella Cuccarini e Heather Parisi non hanno mai formato una coppia di amiche e colleghe in grado di condividere il palco in modo totalmente amorevole e senza un briciolo di tensione. Al contrario, tra le due non c’è mai stato un grandissimo feeling e questa non è mai stata una pura leggenda metropolitana con lo scopo di creare rivalità tra due colonne portanti della televisione italiana, perché i fatti hanno poi negli anni confermato quanto tra le due non scorresse buon sangue.

In una recente intervista rilasciata dalla Cuccarini a La Nuova Sardegna, sono spuntati alcuni dettagli sul suo rapporto con la collega. Le due non sono solite parlare l’una dell’altra, ma questa volta la prof. di Amici ha deciso di svelare i retroscena del (non) rapporto con la Parisi.

“Mi ha bloccata su tutti i social“, ha rivelato la cantante dell’intramontabile brano La notte vola; potrebbe sembrare un gesto esagerato o addirittura infantile, ma il 2016 è stato sicuramente fatale per le due che hanno deciso di intrattenere il pubblico con lo spettacolo televisivo Nemicamatissima, entrambe da protagoniste. Proprio in quell’occasione qualcosa si è rotto definitivamente, perché Heather Parisi sosteneva che nel programma ci fosse un trattamento impari, a suo discapito.

In una intervista a Verissimo nel 2019, infatti, proprio lei aveva dichiarato: “Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”. Parole molto forti, ma che non lasciano affatto fraintendimenti: tra le due non c’è mai stata amicizia e probabilmente non ci sarà mai, nonostante rappresentino entrambe due colonne portati della televisione italiana.

Heather Parisi, l’attacco a Lorella Cuccarini

Se il 2016 si è rivelato un anno fatale per il loro rapporto, successivamente le acque non si sono di certo calmate. Di recente, infatti, sui social sembra esserci stato un vero e proprio attacco di Heather Parisi nei confronti della collega.

Dopo alcune polemiche su Lorella Cuccarini per quanto riguarda le sue opinioni politiche e sui diritti civili, la stessa Heather aveva scritto alcune parole che non lasciavano dubbi: “Se uno dice -se avessi un figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio- (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che non è allineato al politicamente corretto. Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita“.

Non era stato fatto alcun nome, ma tutti in quel momento avevano capito a chi si riferisse la Parisi che, per quel post, aveva attaccato proprio le parole pronunciate precedentemente dalla collega.