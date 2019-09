Live – Non è la D’Urso, caos in studio: malore della De Andrè in diretta

editato in: da

La puntata odierna disi è aperta in maniera a dir poco preoccupante: le luci lampeggianti di un’ambulanza hanno sconvolto il pubblico.

Questa sera avremmo dovuto assistere ad una nuova intervista di Francesca De Andrè e del suo fidanzato, Giorgio Tambellini, che la scorsa settimana erano stati protagonisti di Domenica Live e avevano lanciato pesanti accuse contro la sorella dell’ex gieffina, Fabrizia. Ma pochi istanti prima della sigla d’apertura, Barbara D’Urso si è presentata sul palco con una brutta notizia, che ha suscitato grande preoccupazione nei telespettatori. La De Andrè si è infatti sentita male appena prima di entrare in studio per la diretta.

La conduttrice non ha voluto rivelare troppi dettagli, ma ha mostrato le immagini di un video girato pochi minuti prima, in cui si vede l’ambulanza allontanarsi dallo studio e recarsi verso il più vicino ospedale. A dare una spiegazione, seppure sommaria, su quanto accaduto è stato Giorgio Tambellini, che ha deciso di non seguire la sua fidanzata in ospedale ed è entrato in studio. Il ragazzo ha rivelato che Francesca ha avuto un collasso, probabilmente dovuto allo stress delle ultime settimane, e poiché non ha ripreso subito i sensi è stato chiamato il 118.

Così, la De Andrè è stata condotta in clinica, e più precisamente al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano. Giorgio ha spiegato che già durante il viaggio verso l’ospedale la sua ragazza si è sentita meglio, ma Barbara D’Urso, preoccupata, ha dichiarato di voler sentire in prima persona Francesca per accertarsi che stia andando tutto bene. Per questo motivo, un’inviata della conduttrice ha seguito l’ambulanza. La giornalista, in collegamento con il pronto soccorso, ha dato una buona notizia: Francesca si è risvegliata e ha ripreso a parlare.

Francesca De Andrè, in questi giorni, sta vivendo momenti difficili. È riuscita a fare chiarezza in merito ai suoi sentimenti per Giorgio, che l’ha tradita mentre lei era chiusa nella casa del Grande Fratello 16. La ragazza ha scoperto inoltre che sua sorella Fabrizia sarebbe l’artefice di una notizia falsa, secondo la quale ci sarebbe stato un messaggio vocale del Tambellini che confermerebbe il suo tradimento. Per questo motivo, Francesca avrebbe deciso di troncare ogni rapporto con la sorella Fabrizia.

A Live – Non è la D’Urso, questa sera Giorgio ha avuto un duro confronto con Biagio e Alessandra, coloro che per primi hanno parlato di questo misterioso vocale. Non essendo Francesca in studio, la questione rimane ancora aperta. Probabilmente, nei prossimi giorni verrà affrontata nuovamente. Non ci resta che attendere la completa ripresa della De Andrè per scoprire come andrà a finire questa complicata storia.