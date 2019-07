Linus lascia la radio per 2 settimane: la verità su Instagram

editato in: da

Un’assenza improvvisa che ha spaventato moltissimo i fan, ma che è stata subito chiarita da Linus.

Il conduttore radiofonico ha pubblicato un post su Instagram in cui ha raccontato cosa gli è accaduto. Tutto è iniziato quando i radioascoltatori hanno trovato alla conduzione di Deejay Chiama Estate, Nikki e non, come accade ormai da anni, Linus.

La sua improvvisa assenza, seguita da una richiesta di privacy, ha scatenato i gossip, proprio per questo motivo Linus ha voluto chiarire la situazione con un post pubblicato su Instagram. Nell’immagine il deejay appare sorridente, mentre nel commento alla foto leggiamo che sarà assente per due settimane dalla radio.

Il motivo? Deve fermarsi e recuperare le energie, per prendersi cura della sua schiena, provata da sport e fatica. “Ok, ho giocato la carta della privacy, ma non funziona – ha scritto Linus -. Ormai siamo tutti drogati di conoscenza e curiosità, quindi meglio essere trasparenti”.

“Non sono in vacanza – ha ammesso il conduttore -, non sono in giro in bici, non sono ammalato. Sto solo facendo un tagliando alla mia schiena che non è molto felice di tutti i chilometri che ho fatto in questi anni. Una di quelle cose che si possono fare a vent’anni come a settanta, prima che arrivi il solito battutaro…Per un paio di settimane (appunto) devo starmene buono buono, e quindi niente radio, niente lavoro, niente di niente”.

Linus ha annunciato che in queste due settimane verrà sostituito da Nikki e Nicola alla conduzione del suo storico programma. “Spero per il 22 di essere sufficientemente a posto, almeno per tornare a fare il programma – ha confessato -. E devo dire davvero grazie a Nikki e Nicola che mi hanno permesso di assentarmi. Tutto qui. Ah, non avendo niente da fare – ha concluso rivolgendosi ai follower di Instagram – ascolto, leggo, scrivo, penso. Quindi dormite preoccupati! Vi voglio bene. Grazie”.