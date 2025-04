Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: “Non ho paura di invecchiare, ma di morire”

Fonte: IPA Linda Evangelista

A pochi giorni dal suo 60esimo compleanno – spegnerà le candeline il prossimo 10 maggio – Linda Evangelista ha deciso di raccontarsi come mai prima d’ora, parlando delle sue nuove consapevolezze, le sue paure e le sue fragilità, ma anche dei desideri che ancora vuole realizzare, perché ha “ancora tante cose da fare”.

Linda Evangelista, le sue sofferenze e la paura di morire

È stata una delle top model più apprezzate degli anni Novanta e oggi, dopo tanti interventi – estetici e non – ha tante nuove consapevolezze, prima fra tutte quella di essere una sopravvissuta, che ha ancora tanto da fare. Così, a un passo dai suoi 60 anni Linda Evangelista ha voluto raccontarsi come mai prima, mostrando le cicatrici della doppia mastectomia alla quale si è sottoposta dopo la diagnosi di cancro e dell’intervento per eliminare il CoolSculpting che le ha sfigurato il volto, operazione che puntava all’eliminazione dell’adipe che crea il doppio mento.

“Non ho paura di invecchiare, ma non voglio morire perché ho ancora tanto da fare”, ha ammesso con grande onestà in una lunga intervista ad Harper’s Bazaar, che le ha dedicato la copertina. Modella fra le più pagate al mondo – non si alzava dal letto per meno di 10mila dollari al giorno – oggi Linda è profondamente cambiata, consapevole di essere una sopravvissuta, dopo i due tumori al seno che l’hanno colpita nel 2018 e nel 2022.

Tanti gli interventi chirurgici che ha subito, dalla doppia mastectomia, alla rimozione di un nodulo tra i seni, senza dimenticare la liposuzione e i polmoni collassati, più e più volte. Ha attraversato un inferno, ma oggi si dice serena, nonostante tutto: “Sto bene con la mia doppia mastectomia. Ho messo degli impianti molto piccoli. Quello che hanno tolto, l’ho rimesso in termini di centimetri cubici. Ho subito tutti quegli interventi ai polmoni, mio Dio, e i cheloidi e tutte le cicatrici dei tubi toracici e la cicatrice del cesareo. Ci sono stati molti interventi. Sono tranquilla. Sto bene con queste cicatrici. Ho vinto. Sono qui. Ho vinto“.

E oggi sa bene quanto vale, anche se la sua carriera ha influenzato tanto la sua vita: “Ho amato lavorare”, ha raccontato la top model. “Non mi sono mai lamentata del mio lavoro, mai. Pensavo fosse il lavoro più bello del mondo”. Eppure oggi non tornerebbe indietro: “Per anni ho sentito gli occhi puntati su di me. Non li sento più addosso. E va bene così. Qualunque cosa fosse durante l’apice della carriera, non era sostenibile, e sono davvero felice di non vivere più quella vita“.

La sua nuova concezione di bellezza

I numerosi interventi e le sofferenze legati ad essi hanno portato Linda Evangelista ad avere una nuova coscienza di sé, meno legata agli ideali di bellezza che prima erano centrali nella sua vita. “Penso che la bellezza sia qualcosa che ti guadagni. Penso ai volti delle mie nonne e a cosa la guerra ha fatto loro, il tributo che ha richiesto semplicemente portando le loro difficoltà. Le portavano, ed erano così splendide. Non aveva nulla a che fare con la perfezione o la giovinezza“.

Oggi l’ex top model ha vuole solo godersi il tempo che passa, lasciandosi alle spalle gli interventi estetici che l’hanno sfigurata: “Non mi importa come invecchio. Voglio solo invecchiare. Non deve essere necessariamente con grazia. Davvero, davvero, davvero non voglio morire”, ha raccontato. “Ho ancora così tanto da fare. Finalmente mi sto sentendo a mio agio con me stessa e con tutto, e ora voglio godermelo”.