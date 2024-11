Lilli Gruber derubata: stava facendo ginnastica al parco. Cos’è successo

Fonte: IPA Lilli Gruber

Brutta disavventura per Lilli Gruber, che è stata derubata a Villa Borghese a Roma. La giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo si è recata nella giornata di ieri, 11 novembre, al commissariato per sporgere denuncia. Proprio a Villa Borghese si allena ogni giorno.

Lilli Gruber derubata: cos’è successo

È bastato un attimo di distrazione, come spesso succede in questi casi, e Lilli Gruber si è ritrovata senza borsello, proprio mentre si stava allenando a Villa Borghese, a Roma, dove vive. Una disavventura che l’ha costretta, nel primo pomeriggio della giornata di ieri, a recarsi al commissariato Salario-Parioli, vicino al luogo in cui è stata derubata, per sporgere denuncia. L’allarme, come riporta l’Ansa, è scattato in uno degli orari di punta, le 14, proprio quando Villa Borghese, uno dei luoghi più magici della Capitale, è frequentato assiduamente da giovani e famiglie.

La conduttrice e giornalista, volto di Otto e Mezzo, in onda su La7 dal lunedì al venerdì, intenta a fare jogging, si è accorta di non avere più il borsello con sé: dopo essersi guardata intorno, alla ricerca, si è recata in commissariato. Con sé, nel borsello, aveva le chiavi di casa e il cellulare. Le indagini sono state avviate dalla polizia: secondo la ricostruzione, aveva poggiato il borsello per appena qualche minuto, il tempo di svolgere alcuni esercizi di ginnastica. Pochi attimi di distrazione, e il borsello con i suoi effetti personali era sparito. Verranno effettuate delle indagini per comprendere il responsabile (o i responsabili) del furto. Tra le ipotesi, si pensa che qualcuno possa avere approfittato appunto di quell’attimo di distrazione. Ma non solo: perché la Gruber è una habitué di Villa Borghese.

Il furto nella casa di famiglia nel 2008

Nel 2008, la giornalista è stata protagonista di un’altra spiacevole disavventura. Non è la prima volta che viene derubata. 16 anni fa, è stata presa di mira la sua villa di famiglia, a Egna, in Alto Adige. In casa, al momento del furto, non c’era Lilli Gruber, bensì la sorella della giornalista, Friederike detta Micki, che stava dormendo. Svegliata dai rumori sospetti, aveva poi fatto scattare l’allarme, affermando di aver visto un’ombra dileguarsi nel buio. All’epoca erano spariti alcuni dei gioielli di famiglia.

Lilli Gruber si allena ogni giorno a Villa Borghese

Lilli Gruber, tra l’altro, è una ferma sostenitrice dello sport: dispiace, naturalmente, che tutto sia avvenuto proprio durante l’allenamento, un momento della giornata a lei piuttosto caro. Dal lunedì al venerdì, infatti, la sua routine si compone di lavoro, disciplina e sport. La sveglia per lei è alle 5, mentre alle 10 si ferma a fare colazione (con tè verde e bianco, non caffè, e muesli) e leggere i giornali. Dopodiché, alle 12, fa sempre esercizio fisico: “Ho bisogno di muovermi, altrimenti non sopravvivo ai ritmi di lavoro”, ha spiegato a Elle. E proprio a Villa Borghese, ogni giorno, fa attività fisica. “Corsa, power walking, mountain bike a Villa Borghese. Prima faccio un lavoro aerobico, almeno 40 minuti di fatica fisica, poi gli esercizi utilizzando quello che trovo nel parco, dalle panchine agli alberi, ai lampioni della luce. Mentre mi alleno mi vengono un sacco di idee per la trasmissione. Niente musica, voglio sentire i suoni della natura e pensare al lavoro che mi aspetta”.