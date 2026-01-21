Lilli Gruber “lascia” Otto e Mezzo a Giovanni Floris ma torna con una puntata speciale: cosa è successo

Lilli Gruber è pronta per condurre una puntata speciale di "Otto e Mezzo" in diretta da Davos: nel frattempo, il programma è nelle mani di Giovanni Floris

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Lilli Gruber, in pausa da "Otto e Mezzo", torna con una puntata speciale

La7 e il suo Otto e Mezzo stanno attraversando un lieve cambiamento questa settimana: il programma vede infatti la mancanza alla conduzione di Lilli Gruber che, per qualche giorno, lascia il posto a Giovanni Floris.

La giornalista torna però stasera, mercoledì 21 gennaio, con una puntata speciale in diretta da Davos, la località svizzera in cui si svolge il World Economic Forum.

“Otto e Mezzo”, Lilli Gruber lascia il posto a Giovanni Floris

Chi segue Otto e Mezzo su La7 se ne sarà già accorto: da lunedì il talk show politico dell’access prime time ha cambiato temporaneamente conduzione. Al posto di Lilli Gruber c’è Giovanni Floris, chiamato a guidare il programma per alcuni giorni.

Una scelta che non arriva come una sorpresa totale. Floris è infatti già uno dei volti di punta della rete e conduce abitualmente DiMartedì, altro appuntamento molto seguito dell’informazione politica di La7. Questa volta, però, il giornalista è alle redini di Otto e Mezzo per sostituire Gruber nel corso della settimana.

Nessun cambio di rotta editoriale né motivi personali dietro l’assenza della storica conduttrice. Lilli Gruber si trova infatti a Davos, in Svizzera, dove in questi giorni è in corso il World Economic Forum, evento che richiama leader politici, economici e figure di primo piano della scena internazionale, tra cui anche Donald Trump.

Un turnover alla guida del talk, quindi, solo temporaneo, che non stravolge l’identità del programma e che affida la conduzione a un volto già familiare al pubblico di La7.

Lilli Gruber torna con una puntata speciale di “Otto e Mezzo”

Anche nelle puntate di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, alla guida di Otto e Mezzo resta Giovanni Floris. Lilli Gruber, però, torna eccezionalmente stasera, mercoledì 21 gennaio, con una puntata speciale in diretta da Davos. L’appuntamento va in onda come sempre, alle 20.35 su La7, dalla località svizzera che in questi giorni ospita il World Economic Forum e l’atteso intervento di Donald Trump.

Un ritorno fuori dall’ordinario, pensato per raccontare uno dei momenti più rilevanti dell’agenda internazionale. Il Forum riunisce ogni anno leader politici, economisti e imprenditori da tutto il mondo, diventando un punto di osservazione privilegiato sulle grandi questioni dell’economia globale e della geopolitica.

Accanto a Lilli Gruber, nel corso della serata, prende forma un confronto con tre protagonisti del dibattito pubblico, chiamati a leggere e interpretare quanto sta accadendo sulla scena internazionale. A intervenire sono Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, Franco Bernabé, presidente di Techvisory, e Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali e docente alla Johns Hopkins University, voci diverse ma complementari nell’analisi dei grandi equilibri globali.

Il dibattito si muove tra le sfide dell’economia mondiale e le attese per il discorso del Presidente degli Stati Uniti, inserendosi in un contesto segnato da tensioni geopolitiche, dal confronto tra potenze e dai nodi legati a energia, mercati e nuove tecnologie: tematiche spesso discusse all’interno del programma di La7. Dopo questo appuntamento speciale da Davos, il ritorno di Lilli Gruber alla conduzione quotidiana di Otto e Mezzo è atteso, con tutta probabilità, a partire dalla prossima settimana.