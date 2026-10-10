Chi è Leonardo Maria Del Vecchio, il milionario ospite di Fedez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Leonardo Maria Del Vecchio

Da qualche tempo Leonardo Maria Del Vecchio, imprenditore e figlio di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, è finito sotto i riflettori. A far discutere la sua vita sentimentale, ma anche le dichiarazioni rilasciate a Fedez e Mr. Marra a Pulp Podcast.

Chi è Leonardo Maria Del Vecchio

Classe 1995, Leonardo Maria Del Vecchio è nato dal legame fra Leonardo Del Vecchio e Nicoletta Zampillo. Quarto figlio dell’imprenditore, si è diplomato al Collegio San Carlo di Milano e in seguito si è laureato in Economia e Management alla Bocconi.

Sin da giovanissimo ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, arrivando a ricoprire posizioni di altissimo livello all’interno di Luxottica. Entrato più volte nella classifica Forbes Italia dei 100 Under 30, dopo la scomparsa del padre nel 2022 ha iniziato a investire anche in altre attività, diversificando gli investimenti nel settore della ristorazione e dell’informazione.

“Mio padre è un uomo che ci ha dato tutto – ha raccontato nel corso della sua intervista a Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra -. Ma non l’amore”. L’imprenditore qualche tempo fa aveva scelto di lasciare tutti gli incarichi assunti a Luxottica, scatenando dibattiti e supposizioni.

“Non ho mai licenziato nessuno, se non alcuni manager – ha svelato, senza nascondere però il disagio provato spesso in quel ruolo -. Quando uscivo dall’azienda, chiamava subito la Cgil”.

Una vita, quella di Leonardo Maria Del Vecchio, segnata in modo indelebile dalla ricchezza e da un privilegio conosciuto sin dalla nascita. “I miliardari sono tutti dei c…oni. Io sono proprietario di due yacht, tutti e due battenti bandiera italiana ma uno lo voglio vendere. Anzi, se qualcuno vuole fare un’offerta…”, ha ironizzato. Senza nascondere di aver vissuto dei periodi particolarmente difficili: “Un buio che ho spesso riempito con la droga”.

La vita privata di Leonardo Maria Del Vecchio

Per quanto riguarda la vita privata, Leonardo Maria Del Vecchio ha vissuto numerose turbolenze, con amori che sono finiti spesso in copertina sui giornali. Nel 2021 ha sposato Anna Castellini Baldissera, ma il matrimonio è durato solo pochi mesi, portando ad un divorzio che è costato la bellezza di 40 milioni di euro.

“Ho fatto l’amore con 2.000 donne, il 90% le ho conquistate cantando loro Hero”, ha spiegato a Fedez, parlando del celebre brano di David Bowie.

Nel 2023 l’incontro con Jessica Michel Serfaty, attrice e modella americana. Un colpo di fulmine travolgente e le nozze che sarebbero state celebrate in India in gran segreto. Poi l’addio, piuttosto difficile e turbolento, nell’estate del 2024. L’anno successivo, nel 2025, Leonardo Maria Del Vecchio è diventato padre di Bianca, frutto del legame con Sara Soldati, influencer, modella ed ex concorrente del Grande Fratello. Dopo un periodo di tensioni e scontri in tribunale, l’imprenditore ha ricostruito il suo legame con Sara Soldati. Un periodo di serenità che l’ha portato a riavvicinarsi anche all’ex Jessica Michel Serfaty con cui è tornato l’amore.

Nell’estate del 2026, la coppia ha trascorso le vacanze in yacht con la piccola Bianca e Sara Soldati, segno di una ritrovata armaonia.