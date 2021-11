Le Iene, la nuova formula piace: arriva anche Lodovica Comello

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi alla conduzione, Le Iene hanno adottato una nuova formula: niente più conduttrice in pianta stabile, ma un alternarsi di dieci donne provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo, del cinema e della televisione. Un esperimento che ha dato ottimi risultati e che, probabilmente per questo, non è destinato a fermarsi. Confermata, infatti, anche l’undicesima presenza: quella di Lodovica Comello.

Le Iene, arriva anche Lodovica Comello

Dieci donne, tutte bellissime e molto diverse tra loro si sono alternate alla conduzione de Le Iene, affiancando Nicola Savino e regalando un pezzettino del loro mondo, dei loro valori e del loro talento ai telespettatori. Ognuna di loro, infatti, si è lasciata andare presentando interessanti monologhi, che hanno messo sotto la luce riflettori importanti temi sociali.

Ha aperto le danze Elodie, con il suo discorso sulle donne dedicato a Dayane Mello, per poi continuare con la bellissima Rocìo Munoz Morales, che si è lasciata andare a commoventi parole. E poi ancora Elisabetta Canalis, che ha portato il suo amore per gli animali, Paola Egonu, che ha esaltato il suo sentirsi libera e condannato le etichette e i pregiudizi, Madame, con l’importanza di accettarsi e, infine, Michela Giraud, che si è scagliata con ironia contro gli haters.

Mancano ancora all’appello Federica Pellegrini, Elena Santarelli, Francesca Fagnani e Ornella Vanoni. Ma in attesa di poterle vedere in onda e sentire i loro monologhi si pensa al prossimo futuro. E c’è già una certezza: anche Lodovica Comello indosserà, per una sera, le vesti da iena al fianco di Nicola Savino.

Lodovica Comello, quando affiancherà Nicola Savino a Le Iene

Giovane, simpatica, talentuosa e carismatica, Lodovica Comello porterà in studio tutta la sua esperienza come conduttrice radiofonica, televisiva, cantante e attrice. Insomma, artista dai mille talenti non ci sono dubbi che saprà sicuramente ritagliarsi un suo spazio ed attirare l’attenzione. Ma quando sarà il suo turno?

Lodovica Comello affiancherà Nicola Savino e la Gialappa’s Band nella puntata che andrà in onda martedì 21 dicembre in prima serata su Italia 1. Sarà l’ultima ad alternarsi nella conduzione o questa nuova e vincente formula verrà mantenuta ancora a lungo?