Le Iene ripartono da Elodie (stupenda): “Ci sarà da divertirsi&...

Giunta alla 25° edizione, domani, martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia1, riparte la nuova stagione de Le Iene. Molte le novità dello show, una su tutte la conduzione femminile: a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band si alterneranno 10 grandi donne per raccontare un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Invitate a essere loro stesse, hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni: Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Le Iene ripartono con Elodie

La prima protagonista, “Iena per una sera” della puntata di domani, sarà Elodie che commenta la sua conduzione con queste parole: “Astuzia, leggerezza, autoironia ma anche serietà e professionalità: proverò a mixare tutto ciò per essere una Iena. Sono stata in passato protagonista ignara dei vostri giochi e scherzi, ora, per una sera, la Iena sarò io e sono sicura che ci sarà da divertirsi!”.

Le Iene: gli inviati, tra conferme e novità

Argomento cardine sarà la stretta attualità, ma non mancheranno inchieste, servizi di denuncia, interviste e scherzi, affidati, come sempre, agli inviati del programma: Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama e la new entry Clemente Russo.

Le Iene: la storia dei conduttori

1997/1998: Il 22 settembre 1997 va in onda la prima puntata de “Le Iene”. Conducono Simona Ventura, Dario Cassini e Beppe Quintale. Il programma fa il suo esordio nella fascia pomeridiana. Tra gli inviati ci sono Enrico Lucci, Teo Mammucari, Marco Berry e Lillo & Greg.

1998/2001: Il programma si sposta in seconda serata: Simona Ventura rimane alla conduzione, accanto a lei arrivano Fabio Volo e Andrea Pellizzari.

2001/2003: Promosso in prima serata, “Le Iene” diventa “Le Iene Show”: conducono Alessia Marcuzzi, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ad affiancarli, per alcune puntate, arriva anche Claudio Bisio.

2004: Da gennaio, cinque appuntamenti speciali in prima serata: a fianco di Luca e Paolo, si sono alternati alla conduzione Afef; Luciana Littizzetto e Daria Bignardi; Rosita Celentano; Natasha Stefanenko; Elisabetta Canalis, Ilary Blasi, Kasia Smutniak.

2004: Da aprile, per sette settimane in seconda serata, “Le Iene” vengono condotte dalle inviate Victoria Cabello, Sabrina Nobile e Debora Villa.

2006: Da gennaio, cambia la presenza femminile al fianco di Luca e Paolo: arriva Cristina Chiabotto.

2007/2008: Da gennaio, al timone de “Le Iene Show” arriva al fianco di Luca e Paolo Ilary Blasi, in quel momento incinta della secondogenita. Sarà la conduttrice più longeva del programma.

2008: Da settembre Fabio De Luigi affianca Ilary Blasi per tutta la stagione autunnale.

2009/2011: Nel febbraio 2009, in uno studio total white, si ricongiunge il trio formato da Ilary Blasi, Luca e Paolo. Il programma va in onda in due puntate a settimana, in prima e seconda serata.

2011: In ottobre, cambia il duo maschile al timone della trasmissione: accanto a Ilary Blasi arrivano Luca Argentero ed Enrico Brignano. Anche questa edizione va in onda due volte a settimana, in prima e in seconda serata.

2012: Da gennaio, avvicendamento tra attori: accanto a Ilary Blasi ed Enrico Brignano c’è Alessandro Gassman. Per lui quattro settimane alla guida de “Le Iene Show”. La stessa edizione – che resta in onda in due puntate a settimana, in prima e in seconda serata – vede alternarsi alla conduzione anche Pippo Baudo e Claudio Amendola, entrambi per una sola puntata.

2013/2015: Nel nuovo anno, l’ex Iena Teo Mammucari torna nel cast, questa volta come conduttore insieme a Ilary Blasi. Fuori campo, le voci della Gialappa’s Band. Resta immutata la formula di due puntate a settimana.

2016: A gennaio, rivoluzione a “Le Iene Show”. Il programma raddoppia e va in onda con due appuntamenti settimanali in prima serata. La domenica conducono Geppi Cucciari, Miriam Leone e Fabio Volo. Il martedì Geppi Cucciari, Pif e Nadia Toffa.

2016: A settembre doppio appuntamento in prima serata. La domenica conducono Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani, Paolo Calabresi e Andrea Agresti. Il martedì torna Ilary Blasi, con Giampaolo Morelli e Frank Matano.

2017/2018: Ancora il doppio appuntamento in prima serata, ma con alcune novità: la domenica conducono Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani; il martedì si riunisce il gruppo formato da Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa’s Band.

2018: A settembre confermato il doppio appuntamento in prima serata, con una nuova formazione. La domenica conducono Nadia Toffa e, a rotazione, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma; mentre il mercoledì è presentata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa’s Band.

2019: Ad ottobre torna il doppio appuntamento in prima serata: il martedì conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa’s Band e il giovedì si alternano alla conduzione il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e, per la prima volta, quello formato dalle tre Iene Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

2020: Nella stagione 2020 confermato il doppio appuntamento in prima serata: il martedì con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s Band e il giovedì con la conduzione alternata di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e quella tutta al femminile composta da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

2021: Martedì 5 ottobre la nuova stagione parte con molte novità, una su tutte la conduzione femminile che quest’anno si moltiplica e cambia in ogni puntata: a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, donne che raccontano un femminile contemporaneo. Sono Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.