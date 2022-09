Le Donatella, lo straziante addio di Silvia e Giulia Provvedi al loro papà

Fonte: Instagram Le Donatella con il papà

Grande è il dolore per la morte di una persona cara, che lascia un vuoto incredibile: Silvia e Giulia Provvedi, i due amatissimi volti della televisione e voci del duo Le Donatella, hanno dovuto dire addio al loro papà Claudio prematuramente scomparso. Poche sono le parole che hanno voluto condividere con i fan, in un messaggio straziante che ha commosso tutti.

Lutto per Le Donatella, l’addio al papà

“Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà, ti ameremo per sempre” – hanno scritto Silvia e Giulia Provvedi sul loro profilo Instagram condiviso, a didascalia di un’immagine completamente nera illuminata da un cuore rosso. Nelle scorse ore, Le Donatella hanno dovuto dare l’ultimo saluto ad una delle figure più importanti della loro vita, all’uomo che più hanno amato in assoluto. E il dolore è immenso, soprattutto in questi primi momenti in cui, pian piano, si intrufola la consapevolezza di aver perso per sempre una persona speciale.

Tantissimi i fan che si sono stretti attorno a Silvia e Giulia, nella speranza di dare loro un po’ di conforto in questa sofferenza. Ad intervenire sono stati anche amici e colleghi delle Donatella, che hanno lasciato il loro messaggio di condoglianze: da Laura Pausini a Jonathan Kashanian, da Mietta a Laura Chiatti, ma anche Alvin (che avevano conosciuto ai tempi della loro partecipazione all’Isola dei Famosi) e Martina Hamdy (con cui invece avevano condiviso l’esperienza nel corso della terza edizione del Grande Fratello Vip). Spunta anche un cuore spezzato da parte di Pierluigi Gollini, l’ex fidanzato di Giulia Provvedi.

“Grazie a tutti” – hanno scritto le due sorelle, sommerse da un’ondata di affetto incredibile, come accade solo sui social. In questo momento di grande dolore, possono contare non solamente sul sostegno della loro famiglia e dei tanti amici, ma anche di tutti coloro che le seguono da sempre e che sono ora pronti a spendere parole bellissime per star loro vicine.

Silvia e Giulia Provvedi, il legame con il padre

Non si può certo dire che le sorelle Provvedi non abbiano un buon rapporto con i social: sono infatti solite condividere i loro momenti più felici e quelli tristi con i tanti fan che da sempre le sostengono. Ma sulla loro vita privata sono molto riservate, e a parte qualche cenno alla mamma e al papà, non hanno mai messo in mostra i loro affetti più cari. Una piccola eccezione risale ad un paio di anni fa, in un’occasione speciale.

“Caro papà, il tuo amore ci ha dato la capacità di credere in noi stesse. Grazie per il supporto, per i tantissimi insegnamenti, per l’affetto e la tua infinita dolcezza. Buon compleanno papà speciale!” – avevano scritto, per festeggiare una ricorrenza importante. E la loro foto più bella è quella in cui papà Claudio, circondato dalle sue figlie, si china a baciare il pancione di Silvia (all’epoca incinta della sua primogenita Nicole). Entrambe legatissime all’uomo della loro vita, le gemelle hanno sempre potuto contare sul suo supporto, sin da quando hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, a X Factor. E ora dovranno continuare a camminare senza lui accanto, un dolore incredibile.