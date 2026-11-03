LDA e AKA 7even dopo l’accusa di plagio cancellano il tour: il motivo e cosa succederà al duo

Dopo mesi vissuti fianco a fianco tra Sanremo, un album e decine di concerti, LDA e AKA 7even chiudono il loro progetto comune. Saltano anche le tre date previste a novembre: cosa succede?

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA LDA e AKA 7even in concerto

Sembravano pronti a chiudere il 2026 ancora una volta sullo stesso palco, invece per LDA e AKA 7even è arrivato il momento di cambiare direzione. I due cantanti hanno annunciato sui social la fine del percorso musicale condiviso e, insieme alla notizia, è arrivata anche la conferma che le tre date indoor previste per novembre non si faranno.

Una scelta artistica che cade in un momento delicato soprattutto per AKA 7even, alle prese anche con la vicenda giudiziaria che riguarda Loca, uno dei brani che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

LDA e AKA 7even si separano: perché finisce il progetto insieme

Per i fan la notizia ha il sapore di una chiusura improvvisa – e infatti c’è chi non l’ha presa benissimo – ma dalle parole dei due artisti non emerge l’idea di una rottura personale. LDA e AKA 7even hanno scelto di rimettere al centro le rispettive carriere, dopo un anno in cui i loro nomi erano diventati quasi inseparabili.

Il progetto aveva raggiunto uno dei suoi momenti più importanti sul palco di Sanremo 2026, con Poesie Clandestine. Da lì erano arrivati il disco d’oro, un album costruito attorno alla loro collaborazione e una lunga stagione dal vivo, con numerose tappe in giro per l’Italia durante l’estate.

Ora però il capitolo a due si chiude. Nel video pubblicato sui social dai cantanti, i due hanno ringraziato chi li ha seguiti fin dall’inizio e hanno lasciato intendere che l’esperienza resterà un pezzo importante del loro percorso. Il rapporto tra loro, assicurano, non cambia: a cambiare sarà ciò che succederà in studio e sul palco.

“Oggi abbiamo deciso insieme di chiudere questo capitolo musicale e tornare ai nostri percorsi individuali” – dicono – “ma quello che abbiamo costruito va ben oltre la musica e resterà per sempre, come la nostra amicizia e il vostro essere famiglia”. Per entrambi, insomma, il 2027 dovrebbe aprirsi con una fase più personale e con nuovi progetti da costruire separatamente.

Tour cancellato: c’è il rimborso per i biglietti?

La conseguenza più immediata riguarda chi aveva già programmato di vederli dal vivo. L’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor non ci sarà: sono state cancellate tutte e tre le date fissate per novembre.

Il calendario prevedeva un primo concerto il 20 novembre a Napoli, alla Casa della Musica, seguito dalla tappa del 23 novembre a Milano, ai Magazzini Generali, e da quella del 24 novembre a Roma, all’Atlantico.

Chi aveva comprato il biglietto attraverso TicketOne potrà avviare la procedura di rimborso entro il 31 dicembre 2026. Per gli acquisti effettuati fisicamente, invece, bisognerà fare riferimento al punto vendita utilizzato.

La cancellazione degli show aveva già fatto nascere qualche domanda tra i fan nelle scorse ore, ma adesso il quadro è più chiaro: il progetto comune si ferma qui e con lui anche gli ultimi appuntamenti dal vivo previsti in coppia. Che c’entri anche l’accusa di plagio fatta ad AKA 7even?

AKA 7even, l’accusa di plagio per Loca e il processo

A rendere quanto meno sospetta la tempistica c’è poi la vicenda che coinvolge AKA 7even e la sua Loca. Emanuele Bertolucci, conosciuto artisticamente come Lema, sostiene infatti che il brano pubblicato dal cantante nel 2021 abbia elementi in comune con una sua composizione precedente, Loka.

La questione è arrivata sul piano giudiziario e il procedimento è previsto a partire dal 4 novembre. Al momento si tratta di contestazioni ancora da verificare e non è stata accertata alcuna responsabilità.

La coincidenza temporale tra il processo e la separazione artistica da LDA però sta ovviamente attirando l’attenzione, anche se i due cantanti non hanno messo in relazione le due vicende.