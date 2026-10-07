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IPA LDA

L’amore vero non ha bisogno di palcoscenici e LDA lo ha capito presto, dato che per dodici mesi ha custodito il suo lontano dai riflettori, come si fa con le cose che contano davvero. Poi, nel giorno del compleanno della sua ragazza, ha deciso che era il momento di farlo sapere al resto del mondo.

Su Instagram, il messaggio che ha fatto sciogliere migliaia di fan: “Ti amo più della mia vita. Tantissimi auguri di buon compleanno alla persona migliore che Dio mi ha regalato”. Ma il figlio di Gigi D’Alessio aveva già socchiuso la porta poco prima, pubblicando gli scatti del primo anniversario con una didascalia breve e luminosa: “Un anno di noi”. Adesso quel sentimento ha un nome e un volto: Federica Massimi.

Chi è Federica Massimi, la nuova fidanzata di LDA

A conquistare il cantante è stata Federica Massimi, per gli amici Fefa. È lei la ragazza dai lunghi capelli biondi che compare accanto a Luca negli scatti pubblicati per celebrare il loro primo anno insieme: in un’immagine sorridono complici davanti all’obiettivo, in un’altra si scambiano un bacio in ascensore, uno di quei momenti rubati che valgono più di mille dichiarazioni.

Di lei, però, si sa ancora pochissimo. Sarebbe originaria di Roma e, proprio come il suo fidanzato, ha scelto la strada del riserbo: il suo profilo Instagram è privato e la biografia non lascia filtrare nulla sul lavoro o sulla quotidianità.

Federica e LDA, contrariamente a quanto accade di questi tempi e sempre più frequentemente, hanno deciso di costruire prima e raccontare poi: un anno intero di vita condivisa prima di una singola foto pubblica. Una scelta controcorrente che, a giudicare dalle parole del cantante, sta ripagando la fatica di tenere la gioia nascosta. Poi la foto per il compleanno, in cui compare anche il commento di papà Gigi, sempre in prima linea quando si tratta di condividere la felicità dei suoi figli.

Da Miriam Galluccio al nuovo amore: la rinascita di LDA

Prima di Federica, il capitolo sentimentale più noto del cantante portava il nome di Miriam Galluccio. Una storia durata circa due anni e chiusa nell’aprile 2025, dopo settimane in cui i fan avevano raccolto piccoli indizi sui social. A fare chiarezza era stato lui stesso negli studi di Verissimo, con parole prive di rancore: “Abbiamo preso questa decisione di comune accordo”. Nessun veleno, solo rispetto per ciò che era stato.

Poi il silenzio, fino all’agosto del 2026. I riflettori si sono poi spostati rapidamente sulla musica, dal palco dell’Ariston con Poesie clandestine ai concerti con AKA 7even, mentre la vita privata restava fuori inquadratura. Oggi la dedica di compleanno svela che, in quello stesso periodo, stava già nascendo qualcosa di importante: il nuovo amore sarebbe sbocciato non molto dopo la fine del precedente.

Sappiamo che le relazioni possono finire, ma non finisce la voglia di ricominciare, figuriamoci poi a 23 anni. LDA lo canta e, a quanto pare, lo vive: si può chiudere una porta con gratitudine e aprirne un’altra senza fretta, aspettando il momento giusto per dirlo al mondo.