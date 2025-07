IPA Kim Kardashian e Lauren Sanchez

Nel luglio 2025 il mondo della moda ha sancito un nuovo record: si è superato (e di molto) il prezzo più alto mai pagato per una borsa. Ben 513mila dollari era costata la Kelly White Himalayan in coccodrillo e diamanti, spiccioli di fronte al prezzo finale raggiunto da un’altra Hermès, anzi la Hermès per eccellenza, quella realizzata nel 1985 per Jane Birkin. Battuta all’asta da Sotheby’s, il prezioso cimelio fashion è stato venduto all’esorbitante cifra di 7 milioni di euro, che diventano 8,6 considerando tasse e commissioni.

I vip che si sono battuti per la Birkin

L’asta è durata appena 13 minuti, si è svolta in via telematica e nel più grande segreto. Pare che tra le più accanite partecipanti ci sia la neosposa Lauren Sanchez che, dopo aver speso miliardi per sposare Jeff Bezos a Venezia, ha pensato di concedersi un ultimo sfizio con la borsa più desiderata al mondo. Niente da fare però, qualcuno più veloce (più ricco è difficile) le ha sottratto il bottino all’ultimo minuto.

IPA

Grande delusione anche in casa Karadashian. Kim aveva affidato alla mamma Kris il compito di portare a casa il tesoro griffato, ma anche lei, come Lauren, ha fatto ritorno a mani vuote. Forse, perché sui social gira voce che sia stata Kim Kardashian, infine, a vincere; in tal caso non passerà molto tempo prima che sfoggi la borsa sui social. Per lei sarebbe un bel colpo dopo aver indossato l’abito che fu di Marylin Monroe. Tra i contendenti anche il rapper Drake, grande collezionsita di Birkin e l’influencer cinese Jamie Chua, famosa su TikTok propria grazie all’incredibile collezione di Hermès, tra le più grandi al mondo.

Tutte dicerie, nessuno dei sopracitati ha comunicato la vittoria. Così, l’ipotesi più probabile è che ad aggiudicarsi la prima Birkin della storia sia stato uno dei più grandi (e silenziosi) collezionisti d’arte al mondo. Il nome che gira con maggior insistenza è quello del magnate cinese Yusaku Maezawa, fondatore della piattaforma Zozotown. Il denaro non gli manca e l’estro neppure. Maezawa già dichiarò il proprio amore per Hermès facendo rivestire con i materiali della maison gli interni di una Rolls Royce, mentre a proposito di aste, riuscì poco tempo fa ad aggiudicarsi un dipinto di Basquiat del valore di 85 milioni di dollari.

La borsa più costosa al mondo

Lascia certamente a bocca aperta, ma in fondo non stupisce che la Hermès che appartenne a Jane Birkin sia riuscita a raggiungere un prezzo così elevato, il più alto del mondo per una borsa. La Birkin è infatti una delle borse più desiderate e lussuose di tutte – anche perché comprarla è un’impresa riservata a pochi – e il modello originale rappresenta un unicum preziosissimo nel mondo del fashion. Per i suoi dettagli artigianali mai replicati, come le dimensioni e la tracolla, e per le tracce lasciate dalla proprietaria Jane Birkin (di cui la borsa porta il nome): le iniziali sul davanti, il tagliaunghie nella taschina interna.

Ricevuta in dona dal presidente di Hermès in persona, Jane utilizzò la capiente borsa – con grande nonchalance, indossandola quotidianamente, riempiendola di roba e poggiandola ovunque – per circa dieci anni, per poi venderla a un’asta benefica a sostegno dei malati di Aids nel 1994. In seguito, il cimelio tornò a essere messa all’asta, mentre girava il mondo come protagonista di importanti mostre ed esposizioni, dal Victoria and Albert Museum di Londra al MOMA di New York.