Lamberto Sposini, l’emozionante dedica per la figlia: “Il primo giorno come l’ultimo”

Ancora una volta, è Instagram a farsi portavoce di grandi emozioni, tenere dediche, splendide parole d’amore che non possono nascondere il più profondo degli affetti. Lamberto Sposini ha affidato ai social il suo augurio più grande per la figlia Matilde, in uno dei giorni più importanti della sua giovane vita.

Il giornalista Lamberto Sposini sa essere un uomo di poche parole, ma quelle che pronuncia (o in questo caso, che scrive) sono più che sufficienti ad esprimere sentimenti immensi. Qualche giorno fa, sul suo profilo Instagram, ha deciso di condividere una bella foto che ci riporta indietro nel tempo. Si tratta di un dolcissimo scatto di sua figlia Matilde, la più giovane delle sue due splendide donne – Lamberto è anche papà di Francesca, nata quando lui aveva appena 20 anni da una relazione che si è interrotta presto.

“Il primo giorno come l’ultimo. In bocca al lupo, piccola” – scrive Sposini a didascalia della foto, che evidentemente ritrae la figlia quando era ancora una bambina. Proprio in questi giorni, Matilde celebra un traguardo importante: ha dovuto affrontare gli esami di maturità, un ostacolo che quest’anno come non mai spaventa i giovanissimi in procinto di superare lo scoglio che li porterà nella vita adulta. La ragazza, bravissima studentessa, sarà stata sicuramente felice e orgogliosa dell’emozionante augurio di suo padre.

E se qualcuno si stesse chiedendo come se l’è cavata durante la maturità, la risposta è arrivata ancora una volta via social, e ancora una volta da Lamberto Sposini. L’ex volto storico del Tg5 ha infatti condiviso una seconda foto che riporta un semplice numero, 95/100. Il voto di sua figlia non può che renderlo ancora più orgoglioso di lei: “Brava Matilde!” – ha infatti commentato semplicemente il giornalista.

Il legame che c’è tra Lamberto e la sua secondogenita è davvero splendido, e lo dimostrano le tantissime foto che Sposini pubblica sul suo profilo Instagram. Matilde era ancora piccolina quando suo papà, nel 2011, ha avuto un ictus che lo ha costretto ad abbandonare il giornalismo e gli impegni televisivi, ritirandosi a vita privata. Le due figlie e la sua ex moglie Sabrina Donadio sono state le colonne portanti della sua riabilitazione, che si è risolta con un notevole successo. E ancora oggi, lontano ormai dal mondo della tv, Lamberto non dimentica tutti i suoi fan e condivide con loro i traguardi piccoli e grandi della sua famiglia.