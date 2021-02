La Pupa e il Secchione 2021: chi sono i vincitori Miryea e Marini

editato in: da

Miryea Stabile e Luca Marini hanno vinto La Pupa e il Secchione e Viceversa. L’ultima puntata del programma condotto da Andrea Pucci insieme alla vulcanica (ex Pupa) Francesca Cipriani li ha visti trionfare nella prova finale, il tanto temuto “bagno di cultura”, contro la coppia formata da Stephanie Bellarte e Alessio Guidi. Alcune domande hanno messo a dura prova le Pupe e i Secchioni finalisti e alla fine Miryea e Marini hanno avuto la meglio, aggiudicandosi il montepremi da 20.000 euro.

L’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha visto protagonisti, come sempre, due mondi completamente opposti tra loro. Pupe e Pupi e Secchione e Secchioni che hanno dovuto convivere fianco a fianco, condividendo tanti momenti tra il serio e il faceto e talvolta trovando dei punti di contatto davvero inaspettati, considerate le profonde differenze tra i concorrenti. Di settimana in settimana Miryea e Marini hanno mostrato un intenso affiatamento, dopo qualche difficoltà iniziale. Ed è soprattutto grazie a questa complicità che hanno sbaragliato la concorrenza, mettendo tra l’altro d’accordo i fan de La Pupa e il Secchione sui social che in gran parte li hanno sostenuti e fortemente voluti come vincitori del reality.

Nell’ultima puntata del programma le quattro coppie rimaste hanno dovuto superare diverse prove al cospetto degli ospiti Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri (Miss Claudia di Avanti un altro!). Ma Miryea e Marini con un balzo hanno subito conquistato il “bagno di cultura” finale. Tra le tre coppie Stephanie e Guidi, Linda e Pisano e i Viceversa Orazi e Gianluca i favoriti erano Linda e Pisano, ma alla fine Stephanie e Guidi hanno avuto la meglio. La sfida finale è stata molto emozionante e Miryea non ha saputo trattenere l’emozione dopo la vittoria, scoppiando in un pianto di felicità.

Miryea Stabile è una bellissima influencer e modella originaria di Brescia. Classe 1997, la biondissima Pupa ha saputo conquistare puntata dopo puntata il cuore del pubblico de La Pupa e il Secchione grazie alla sua simpatia. Miryea vive a Milano dove lavora come fit influencer e fashion blogger, oltre che come hostess e modella. Prima di diventare Pupa aveva già partecipato ad altri programmi televisivi come Take Me Out, Detto Fatto, Furore, Guess My Age e Ciao Darwin, nella puntata che ha visto scontrarsi Belli contro Brutti. Ha lavorato come hostess anche durante delle gare motociclistiche, finché non ha deciso di mettersi alla prova nella nuova edizione del programma cult di Mediaset.

Luca Marini è uno studente universitario originario di Ferrara, iscritto alla Facoltà di Ingegneria Elettronica e Informatica. Ma coltiva tante altre passioni tra cui la scrittura, la storia dell’arte, il cinema e perfino la danza. Luca ha già pubblicato due libri e si prepara a uscire nelle librerie con il suo terzo lavoro. Come Miryea, anche Luca è molto attivo su Instagram dove condivide con i followers i suoi lavori creativi.