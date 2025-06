Chi è La Giss, amica di Jasmine Salvati sbarcata all’Isola dei Famosi 2025

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA La Giss

Si chiama La Giss l’amica di Jasmine Salvati sbarcata sull’Isola dei Famosi. Vero nome Gilda Provenzano, trascorrerà con la naufraga qualche giorno su L’Ultima Spiaggia. La 24enne è riuscita da subito ad attirare le simpatie del pubblico, ma anche tantissima curiosità.

Chi è La Giss

Classe 2001, Gilda Provenzano, in arte La Giss, è un’influencer che su Instagram conta migliaia di followers. Originaria di Cosenza, si è fatta conoscere in tv grazie alla sua partecipazione a Italia Shore.

Proprio durante la partecipazione al programma ha creato un forte rapporto di amicizia con Jasmine Salvati. Così tanto da sbarcare sull’Isola dei Famosi per tenerle compagnia durante i suoi giorni su L’Ultima Spiaggia.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, La Giss si è fatta notare per la sua simpatia. L’influencer infatti è arrivata in Honduras sfoggiando un costume fucsia, stivali dorati e unghie extra long.

“Quelle unghie potrebbero essere utili per pescare”, hanno ironizzato dallo studio di Veronica Gentili. Immediata la replica di La Giss che è apparsa molto felice per la possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi. “Io non sono brava con il pesce, però regalerò tanti sorrisi”, ha detto.

La Giss arriva sull’Isola dei Famosi dopo settimane piuttosto dure per Jasmine Salvati. Qualche tempo fa infatti la giovane era finita al centro delle polemiche (con tanto di richieste di squalifica) per via di una discussione con Chiara Balistreri.

Jasmine aveva infatti accusato Chiara di aver raccontato la sua storia – segnata dalle violenze fisiche e psicologiche dell’ex fidanzato – solo per visibilità. Accuse che avevano indignato il pubblico, ma anche la conduttrice Veronica Gentili e l’opinionista Simona Ventura.

L’Isola dei Famosi 2025, fra litigi e forti emozioni

Nel frattempo continua l’avventura dell’Isola dei Famosi 2025 e non è escluso che proprio La Giss possa diventare un nuovo naufrago dello show. Il programma, d’altronde, è stato segnato da numerosi abbandoni.

Nel corso dell’ultima puntata non sono mancate emozioni forti. Teresanna Pugliese ha riabbracciato il marito Giovanni, scoppiando in lacrime. “Mi sei mancato tanto, tutti i minuti”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne, abbracciandolo. E rinunciando al kit per pescare (per tutto il gruppo) come prezzo da pagare per poter trascorrere una notte insieme a lui.

Commozione pure per Mario Adinolfi che ha potuto chiacchierare in videochiamata con la moglie Silvia Pardolesi. “Non vedo e sento la mia famiglia da un mese e mezzo, questa è la prova più dura a cui siamo esposti – ha spiegato il politico e giornalista -. Voglio dire a Clara che papà ce la sta facendo, sono sicuro che ce la sta facendo anche lei. Quello che conta è lottare, felicità è la lotta”.

La moglie ha poi commentato la scelta di Adinolfi di farsi rasare capelli e barba: “Sei bello lo stesso anche con questo taglio – ha rivelato -. Ti vedo bene, io sto bene, le bimbe stanno bene. Aspettiamo il tuo ritorno. Tifiamo per te, non le ho fatto vedere il tuo look, per non traumatizzarle. Tieni duro, manca poco”.

Emozioni infine per Omar Fantini che ha riabbracciato, dopo un gioco divertente in Honduras, la fidanzata Zahra Chokti.