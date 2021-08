La Casa di Carta 5, chi sono i nuovi personaggi che sconvolgeranno la serie

editato in: da

La Casa di Carta: da Tokyo a Nairobi, le donne (super toste) della serie

Il gran finale de La Casa di Carta sta per arrivare e nella serie arrivano nuovi personaggi che porteranno scompiglio. II 3 settembre Netflix renderà disponibili i primi cinque episodi, mentre gli altri arriveranno il 3 dicembre per porre la parola fine su uno show che ha conquistato il mondo. Fra rapine, tradimenti e colpi di scena, i protagonisti della serie tv scriveranno il loro finale.

Sono tre i nuovi personaggi che entreranno nella serie e si troveranno a fare i conti con Il Professore, Tokyo e il resto della banda. Il primo è Rafael, interpretato da Patrick Criado, che vestirà i panni del figlio di Berlino di cui si era già parlato nei primi episodi dello show Netflix. 31 anni e un passato di studi di ingegneria informatica al MIT in Massachusetts. Il rapporto fra Berlino e Rafael è controverso e difficile. “Avere un figlio è una testata nucleare che distrugge ogni cosa”, aveva spiegato tempo fa l’uomo a Rio.

Ne La Casa di Carta 5 comparirà anche René (Miguel Ángel Silvestre), il grande amore di Tokyo prima che entrasse nella banda. All’inizio della serie, la donna aveva svelato di averlo visto morire: “Mi chiamo Tokyo. Ma quando è iniziata questa storia non mi chiamavo così – aveva raccontato -. Questa ero io… e questo, l’amore della mia vita. L’ultima volta che l’ho visto era in una pozza di sangue con gli occhi aperti”.

Infine farà la sua comparsa Sagasta (José Manuel Seda), Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito Spagnolo, che dopo aver partecipato a diverse missioni internazionali, è molto cambiato. Spietato e freddo, farà di tutto per raggiungere la sua missione.

Cosa accadrà nell’ultima stagione de La Casa di Carta? La banda si trova rinchiusa da 100 ore nella Banca di Spagna. Lisbona è salva, ma il gruppo vivrà un momento difficile, perdendo uno di loro. Nel frattempo il professore è stato catturato da Sierra e non sa come fuggire. Per la prima volta il gruppo dovrà fare i conti con un nemico ancora più grande: l’esercito, che trasformerà il più grande colpo della storia in una vera e propria battaglia. Il finale sarà, come sempre, mozzafiato e inaspettato.