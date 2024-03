Inside Out 2, arrivano Ansia e Invidia: trailer, quando esce e nuovi personaggi

In arrivo "Inside Out 2", il nuovo capitolo della storia di Riley e delle sue emozioni: ecco quando esce e cosa dobbiamo aspettarci

Fonte: Getty Images Inside Out 2, trailer e nuovi personaggi

Nel 2015, grazie a Inside Out, siamo entrati per la prima volta nella complessa mente della piccola Riley, esplorando il mondo delle emozioni e come queste influenzano la nostra vita. Il film ci ha trasportato in un viaggio avvincente attraverso le profondità della psiche umana, offrendoci una prospettiva unica e coinvolgente sul funzionamento della mente. Ora, a nove anni dall’uscita del film, Pixar è pronto per regalarci un secondo emozionante episodio. Ecco tutto quello che sappiamo su Inside Out 2.

“Inside Out 2”, il trailer

Impossibile dimenticare la storia della piccola Riley che, dopo essersi trasferita a San Francisco insieme alla sua famiglia, ha iniziato a fare i conti con la crescita e con il vortice di emozioni che abitano la sua testa. Gioia, l’esuberante donna dai capelli blu, Disgusto, che difende la bambina da eventuali contaminazioni esterne, Paura, che attiva un campanello d’allarme per garantire il suo benessere psico-fisico, poi Rabbia, che scatena forza ed azione quando servono ed infine Tristezza, che si alterna con Gioia per insegnare a Riley l’importanza di vivere entrambi gli stati d’animo, sono stati una squadra formidabile nel guidare Riley, non senza qualche piccolo intoppo, nella sua crescita personale e nell’affrontare un grosso cambiamento.

Ora, Pixar ha finalmente pubblicato il trailer del nuovo capitolo della storia. Un sequel in cui ritroveremo Riley, ormai adolescente, dover fare i conti con nuove, strane e difficili emozioni. Ecco la sinossi ufficiale del film: “Nel corso della sua giovane vita Riley, ora adolescente, ha conosciuto emozioni sempre nuove come Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. Da tempo queste conducono un’operazione di successo, ma tutto è destinato a cambiare quando una ristrutturazione completamente inaspettata segna l’arrivo di una nuova emozione: Ansia! E sembra proprio che questa non sarà sola…”

“Inside Out 2”, i nuovi personaggi

Tornano dunque le emozioni che già abbiamo imparato a conoscere: Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto dovranno imparare, però, a convivere e collaborare con nuovi personaggi. Ad aggiungersi al gruppo troveremo Ansia, doppiata in originale da Maya Hawke, ma anche Invidia, che non farà nulla per nascondere la gelosia verso tutto ciò che hanno gli altri.

Conosceremo Ennui, voce originale di Adèle Exarchopoulos, che pare essere il ritratto del menefreghismo. Annoiata e apatica, Ennui non perde occasione per alzare gli occhi al cielo: il personaggio perfetto per rappresentare l’indifferenza tipica che tutti abbiamo vissuto nel periodo adolescenziale. Ultimo, ma non per importanza, Imbarazzo, a cui piace stare in disparte. In questo nuovo capitolo, le emozioni dovranno quindi imparare a integrare queste nuove personalità nel loro mondo emotivo, affrontando sfide e situazioni inedite che metteranno alla prova la loro capacità di adattamento e collaborazione.

“Inside Out 2”, quando esce

Oltre alla locandina e al trailer ufficiale, la casa di produzione ha finalmente rivelato anche la data di uscita. Inside Out 2 sarà nelle sale italiane a partire dal 19 giugno 2024, cinque giorni dopo l’uscita in Nord America. Il film è diretto da Kelsey Mann e scritto da Meg LeFauve, con la colonna sonora composta da Andrea Datzman che sostituisce Michael Giacchino.