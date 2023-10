Matrimonio da sogno per il calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia: le foto delle nozze in Georgia

Fonte: Getty Images Il matrimonio georgiano di Kvaratskhelia

Sono giorni fortunati per Khvicka Kvaratskhlia. L’attaccante del Napoli ha trionfato con la squadra nazionale della Georgia, segnando il goal vincente e, approfittando del ritorno in patria è convolato a nozze con la fidanzata Nitsa Tavadze, sua fidanzata ufficiale – con tanto di rito tradizionale – dallo scorso marzo. Le foto della tradizionale cerimonia fiabesca.

Matrimonio tradizionale per Kvaratskhelia

Mentre il mondo del calcio è in subbuglio a causa delle rivelazioni di Fabrizio Corona su un giro di scommesse illegali, l’attaccante del Napoli Khvicka Kvaratskhlia vive la propria favola personale. Il bomber 22enne è convolato a nozze con il suo grande amore Nitsa Tavadze, sua coetanea studentessa di medicina a Tblisi. La coppia si era fidanzata ufficialmente lo scorso marzo e, così come richiesto in tali occasioni, Nitsa era tornata a casa ad attendere il compagno, il cui rientro era previsto proprio per il giorno del matrimonio.

Le celebrazioni hanno seguito il tradizionale rito georgiano e si sono svolte nello splendido Monastero di Samtavro a Mtskheta, tra le più antiche città del paese, sede di numerosi monumenti patrimonio dell’Unesco. Tradizionali erano gli abiti bianchi, sia per lo sposo che per la sposa, con tanto di corone dorate. Incredibile l’uscita dal monastero, che ha visto la coppia di neosposini attraversare un arco di pugnali eretto dagli amici dello sposo. Il gesto, nella tradizione georgiana, è simbolo di fortuna e serve ad allontanare la cattiva sorte e proteggere la nuova famiglia.

Tanto suggestive le immagini che ritraggono gli sposi durante la cerimonia religiosa, quanto gioiose e festose quella della festa successiva. Giovani e innamorati, gli sposini hanno giocato durante il momento del taglio della torta e al campione del pallone è arrivato persino un intero dolce sul viso. Che sia anche questo di buon auspicio per una vita ricca di gioia e felicità. Mentre Kvaratskhelia e Nitsa erano troppo impegnati a celebrare il proprio amore per pensare allo smartphone, gli invitati hanno condiviso su Instagram i momenti più salienti della giornata, ripostati poi dalla testata sportiva CalcioNapoli24 e diventati presto virali.

Kvaratskhelia, un calciatore atipico

Da David Beckham e Victoria a Francesco Totti e Ilary, siamo abituati a conoscere fin nei minimi dettagli la vita privata dei campioni di calcio. Ma Khvicha Kvaratskhelia è diverso, il promettente 22enne è molto riservato e tiene grande riserbo sulla propria vita privata. Il suo profilo Instagram conta sì più di 3 milioni e mezzo di follower, ma vi si trovano soltanto foto e video delle sue imprese sportive e qualche ricordo dai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.

Allo stesso modo, la bella Nitsa non aspira a diventare una Wags nota e, più che sui social, passa il suo tempo sui libri. Laureanda in medicina, la giovane non ha mai approfittato della popolarità del fidanzato, continuando a condurre la tranquilla vita di una ventenne alle prese con esami e amici. I due, insomma, sono una vera ventata di aria fresca. Una coppia semplice e genuina a cui non si può che augurare altri mille di giorni così felici e spensierati.