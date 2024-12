Keira Knightley allo stadio del Como, lo strano tifo delle star di Hollywood

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: ANSA Keira Knightley e Michael Fassbender

Un miraggio? Niente affatto: ancora una volta la tribuna dello stadio Sinigaglia di Como ha ospitato un tifo di un certo calibro: proprio ieri, durante il match con la Roma (battuta per 2-0) Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody sono stati avvistati sugli spalti mentre, divertiti e con passione, assistevano alla partita. Una tappa obbligata per i vip, a quanto pare, dato che qualche tempo fa era stato il turno di Hugh Grent ed Andrew Garfield.

Keira Knightley, Adrien Brody e Michael Fassbender tifosi del Como: lo strano trio

Nessuno poteva immaginare (o forse sì) che lo stadio del Como si confermasse ancora una volta una meta di gran interesse per i forestieri. E che forestieri: non è affatto la prima volta che delle star di Hollywood scelgano il piccolo impianto a due passi dal lago per concedersi il lusso di assistere ad una partita di calcio, dandosi ad un tifo sfrenato: ebbene, i desiderabili gradoni stavolta hanno visto la lieta presenza di Keira Knightley e Michael Fassbender, immortalati dagli infallibili obiettivi dei fotografi a brevissima distanza da Adrien Brody, il quale seguiva con estrema attenzione il match in oggetto.

Lo stesso era successo con Hugh Grant, invitato a sostenere la squadra di casa da Mirwan Suwarso – manager del gruppo Hartono che nel 2019 ha acquistato il club – il quale sembrerebbe seriamente intenzionato a far crescere in modo esponenziale il Como.

Che anche lo strano trio abbia ricevuto il medesimo invito? Magari sì, eppure non è da escludere l’idea che Como rimanga una delle mete più ambite delle star hollywoodiane. Dopotutto è risaputo come questa sia una destinazione molto apprezzata dalle celebrities quando si tratta di vacanze. Non solo marketing, dunque, ma puro e semplice interesse. Ed Andrew Garfield, Chris Pine e Kate Beckinsale possono confermare.

La sostenitrice numero uno della città lombarda, però, sarebbe Keira Knightley: a quanto si sa, l’attrice ha avuto il piacere di assistere a più e più incontri in compagnia del marito James Righton, tastierista della rock band Klaxons.

Keira Knightley, il nuovo ruolo da agente in Black Doves ed il look da stadio

Quella di farsi vedere a Como per la partita con la Roma è stata in verità una mossa astutissima per Keira Knightley: il volto di Orgoglio e Pregiudizio – come di tanti altri successi cinematografici che nemmeno necessitano di essere menzionati – è recentemente tornata sotto i riflettori per il suo ruolo nuovo di zecca come agente di spionaggio nella nuova serie-tv Netflix Black Doves.

Le sue ultime apparizioni all’insegna del fashion più sfrenato non sono certo passate inosservate, accrescendo enormemente alla già grande curiosità ad orbitare attorno al successo.

L’attrice, seriamente intenzionata a trascorrere una tipica domenica italiana, non ha certo rinunciato al suo iconico stile trascinando il glamour fin sugli spalti:

la mise per l’occasione si costituiva di un abito midi bianco e nero con accenti grafici e ricami ricchi di applicazioni, appaiato a giacca in montone, cappellino e ad un paio di stivali in pelle nera. Completava il tutto una mini bag Chanel, maison di cui è brand ambassador da tempo.