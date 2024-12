Keira Knightley elegante e misteriosa per il nuovo film Netflix: i look

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Complice l’approdo Black Doves su Netflix – la nuovissima serie-tv thriller disponibile sulla piattaforma streaming a partire dallo scorso 5 dicembre – con Keira Knightley nei panni di un’ardita agente di spionaggio, l’impeccabile protagonista di Orgoglio e Pregiudizio e Love Actually ha definitivamente ripreso il posto che le spetta sotto i riflettori. Questo, però, non è il solo titolo che l’attrice si è prontamente saputa riguadagnare: tra premiere ed ospitate televisive, ogni occasione è stata buona per dare sfoggio di sofisticati look a confermare il vecchio ruolo di fashion icon.

Tutti i look di Keira Knightley nella “Black Doves – era”

Se, come da tradizione, con l’arrivo di questo magico periodo dell’anno il volto di Keira Knightley viene comunemente accostato a quello di Juliet, uno dei principali personaggi a comporre la commedia corale cult anni Duemila, Love Actually, e che non smette mai di sortire il suo immortale fascino, quest’anno pare che l’attrice britannica sia sulla bocca di tutti per un altro motivo.

A far parlare è attualmente la sua inattesa quanto riuscitissima interpretazione di Helen, l’agente di spionaggio sotto copertura protagonista di Black Doves. La nuova serie thriller di Netflix ha da poco fatto il suo arrivo sulla piattaforma, ma c’è già chi invoca la seconda stagione. E, durante il periodo di promozione del recente successo, le sue apparizioni pubbliche sono state più notevoli che mai.

L’innato senso dello stile a contraddistinguerla, negli anni, è rimasto invariato. Eppure – ci sentiamo di dire – il merito di tanta eleganza è anche da riconoscere al fondamentale contributo della sua magistrale stylist, Leith Clark, la quale ha saputo dare prova in svariate occasioni delle sue doti. Con una grande sofisticatezza come fil rouge, condita di un tocco d’originalità che non guasta, le ultime mise esibite da Keira Knightley hanno senza dubbio colpito nel segno.

La brand ambassador di Chanel, ad esempio, è da poco stata avvistata a New York avvolta in un completo della maison all’insegna del velluto nero: a comporlo erano una giacca cropped nera dai profili smerlati, una camicia bianca in pizzo con colletto e dei bermuda ampi e morbidi abbinati a stivali alti color vinaccia. La tenuta corrispondeva al numero 11 della collezione Resort 2025, quella disegnata da Chemena Kamali.

Nettamente diverso, seppur non meno elegante, il completo di gusto mannish color blu notte indossato a New York: la linea sartoriale dominante era resa preziosa dai ricami floreali – ancora una volta in velluto – ad ornare il blazer, lungo ed oversize come moda comanda, mentre da sotto i pantaloni lisci spuntavano delle stringate maschili a chiudere il look in tutta coerenza. Immancabile, infine, la mini bag (ovviamente) firmata Chanel, a creare contrasto.

Iperfemminile, invece, la mise scelta per una recente serata nella Grande Mela. La novella agente ha in quel caso optato per un coordinato in tweed particolareggiato da dettagli lamé, costituito da giacca e gonna alla caviglia. Un gradito spunto, ci sentiamo di dire, per l’outfit dedicato alle feste in arrivo.

Eccola poi per le strade di Londra incantare mixando con grande maestria elementi maschili e femminili in un solo outfit: nello scatto soprastante si può infatti notare la giacca tuxedo con revers a contrasto posta su gonna midi. Onnipresenti la tote bag Chanel e le stringate.

Indimenticabile, in ultimo, il ricercato ensemble selezionato per la prima mondiale di Black Doves in quel di Londra: lì Keira Knightley ha senz’altro dato il meglio di sè, dando mostra di tutto il suo gusto con un look total-black nonché total-Chanel. A far da protagonista il lungo abito nero, arricchito di applicazioni sul tessuto vedo-non vedo, sormontato da cappotto in vinile e décolleté spuntate.