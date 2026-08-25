Kasi Bennett, chi è la futura moglie di Usain Bolt: la proposta dopo 13 anni insieme

Usain Bolt ha chiesto a Kasi Bennett di sposarlo dopo 13 anni insieme. Chi è la modella e imprenditrice giamaicana che ha conquistato il campione

Getty Images Usain Bolt e Kasi Bennett

Sul terreno di gioco non lo ha mai raggiunto nessuno, ma nella vita privata Usain Bolt si è preso tutto il tempo del mondo (e per un buon motivo). Tredici anni, per la precisione, prima di fare il grande passo con la donna che gli è accanto da sempre: Kasi Bennett, a cui ha chiesto la mano in una serata (e occasione) speciale. Ma chi è la futura signora Bolt, rimasta a lungo lontana dai riflettori nonostante accanto avesse l’uomo più veloce di ogni tempo?

Chi è Kasi Bennett, futura moglie di Usain Bolt

Giamaicana proprio come il suo compagno, Kasi Bennett è una donna dai mille interessi e tutt’altro che disposta a vivere all’ombra del fidanzato e futuro marito. Modella e influencer, condivide sui social il suo gusto in fatto di moda e ha saputo costruirsi una strada anche nel tessuto imprenditoriale. È infatti a capo di un’agenzia di marketing e sviluppo aziendale con sede in Giamaica, oltre al suo impegno nel sociale che ne fa anche una filantropa.

Descritta a suo tempo dallo stesso Bolt come una “ragazza dell’alta società giamaicana”, Kasi ha condiviso con il campione la scelta di proteggere il più possibile la loro storia. Per anni, infatti, la coppia ha fatto di tutto per tenere lontana la relazione dalla curiosità morbosa dei media, e a spiegare il motivo era stato proprio il campione olimpico, consapevole di cosa avrebbe comportato l’esposizione per la sua compagna.

“Le ho spiegato che quando verrà fuori, non sarà come pensa che sarà”, aveva confidato Bolt in un’intervista, prima ancora che il nome di Kasi diventasse di dominio pubblico. “Molte persone cercheranno di attaccarla, quindi le dico di stare tranquilla e di assicurarci che sia pronta. Non mi nascondo di certo, ma non cerchiamo di divulgarlo ai media dicendo ‘eccola qui’, perché so personalmente cosa succederà”. Alla fine decisero di uscire allo scoperto solo in occasione dei Giochi Olimpici del 2016, quando Kasi comparve pubblicamente accanto a lui. Da allora, la loro famiglia si è allargata. La coppia ha avuto tre figli: la primogenita Olympia Lightning, venuta al mondo nel 2020, e i due gemelli Thunder e Saint Leo, arrivati l’anno successivo.

La proposta di matrimonio dopo 13 anni

Perché i riflettori sono stati puntati nuovamente sulla coppia? Per la proposta di Usain Bolt, fatta in occasione dei suoi 40 anni, compiuti il 21 agosto: ha chiesto a Kasi di sposarlo durante la festa. Il campione si sarebbe inginocchiato davanti alla compagna alla presenza di tutti; nelle immagini trapelate online, Kasi è visibilmente emozionata e si stringe al suo futuro marito, felice di aver finalmente coronato un sogno lungo oltre un decennio.

Che Bolt volesse fare le cose con i suoi tempi non era un mistero. Da sempre sognava un amore ispirato al modello di quello dei suoi genitori, rimasti insieme dieci anni prima di convolare a nozze. “Voglio avere quello che hanno i miei genitori. Voglio prendermi il mio tempo per assicurarmi che tutto sia perfetto”, aveva dichiarato tempo fa. E, alla fine, la pazienza è stata ampiamente ripagata.