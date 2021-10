Tutte le maschere del rapper, che da oggi si chiamerà “Ye”

Kanye West, una ne pensa cento ne fa. Dopo essersi (rovinosamente) candidato alle presidenziali Usa, dopo il divorzio mediatico e milionario da Kim Kardashian, condito, colpo di scena finale, da un possibile loro riavvicinamento dell’ultim’ora, il rapper ha deciso di cambiare nome: da oggi sarà soltanto Ye, senza cognome.

Kanye West: da oggi si chiamerà Ye

Un giudice di Los Angeles ha approvato la richiesta del rapper ex marito di Kim Kardashian. Ye. Niente cognome. Perché questa scelta? “Motivi personali”. Il rapper aveva già dato a un album del 2018 il nome Ye.

Kanye West: a Venezia in giro mascherato

Kanye West, 44 anni, a Venezia per il matrimonio tra Alexander Arnaut e Geraldine Guiotte, dopo essersi esibito alla cerimonia di nozze se n’è andato in giro per la città indossando una maschera completamente bianca e un completo Balenciaga nero.

Non è la prima volta che il cantante decide di mascherarsi: negli ultimi tempi va spesso in giro camuffato. Era successo ad Atlanta, in Georgia, durante la presentazione del suo decimo album DONDA by Kanye West, in cui si era esibito con una calza a ricoprirgli il viso. E subito dopo Venezia, è stato paparazzato all’aeroporto JFK di New York nuovamente mascherato.