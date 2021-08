Julio Iglesias su Instagram rompe il silenzio sulla sua salute e dà una lezione di vita

Julio Iglesias fa chiarezza sulle sue sue condizioni di salute. "Sto come deve stare un uomo di 77 anni" e ribadisce che soffre come sempre di mal di schiena. Poi ha dolci parole per il suo amore, Miranda.

Julio Iglesias è sempre stato riservato. Però, per una volta ha deciso di rompere il silenzio per smentire le voci di un peggioramento delle sue condizioni di salute, raccontando come sta e dando un'importante lezione di vita.

Il prossimo 23 settembre compirà 78 anni, ma non è prevista nessuna grande festa. Gli ultimi due anni della sua vita, Iglesias li ha trascorsi quasi in totale isolamento nella sua casa di Punta Cana, a causa della pandemia, ad eccezione dello scorso natale quando si è concesso una giornata a Miami, come riferisce Vanitatis.

L'autoisolamento ha alimentato dubbi e preoccupazioni sullo stato di salute del cantante, a seguito anche della cancellazione, per ovvi motivi, del suo tour mondiale per celebrare i 5 decenni di carriera.

Iglesias ha deciso quindi di "uscire dall'isolamento" con un post sul suo profilo Instagram per rassicurare i fan sulla sua salute. Un messaggio che è anche diventato una lezione di vita. Il cantante ha infatti condiviso una sua foto di quando aveva 21 anni, un periodo particolare della sua esistenza, perché si era appena ripreso da un grave incidente che aveva segnato la fine della sua carriera di sportivo, ma che lo ha avvicinato alla musica grazie alla quale è diventato famoso in tutto il mondo, come appunto spiega nel post.

Dopo l'incidente i medici gli avevano dato poche speranze di tornare a camminare e invece grazie alla sua forza di volontà e al sostegno di suo padre, ce l'ha fatta.

In questo periodo di convalescenza ha iniziato a scrivere canzoni e 50 anni dopo si ritrova a detenere il record di cantante latino che ha venduto più dischi al mondo. Le conseguenze di quell'incidente lo accompagnano da una vita.

E oggi rassicura di godere di ottima salute per un uomo di quasi 78 anni: "Certo che mi fa male la schiena come sempre, certo che ora ho meno forza di prima". Ma può contare su una splendida famiglia e una moglie, Miranda Rijnsburger, che adora: "Ho una splendida famiglia e una donna che amo con tutta l'anima".

Infine punta l'indice su chi specula sulla sua salute: "Sono come devo essere all'età che ho e se devo raccontare la storia della mia vita, nessuno meglio di me lo farà".