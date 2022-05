Jossara Jinaro, è morta l’attrice di E.R. Aveva lottato a lungo contro il cancro

Qualcuno di noi la ricorderà sicuramente per il suo ruolo in E.R. – Medici in prima linea, o in World Trade Center. Jossara Jinaro si è spenta a 48 anni il 27 aprile: l’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia su Facebook. Giovanissima, con un sorriso meraviglioso e un grande talento nella recitazione, la Jinaro ha combattuto a lungo contro il cancro.

Jossara Jinaro si è spenta a 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro

A ufficializzare la scomparsa di Jossara è stato il marito, Matt Bogado, in un post commovente su Facebook. Un enorme dolore, difficile da accettare, per una giovane donna che ha salutato la vita troppo presto. Matt ha voluto ricordarne la vita, con una foto privata in cui Jossara era insieme a lui e ai due figli piccoli. “Con grande dolore, annuncio la morte di mia moglie, Jossara Jinaro, il 27 aprile del 2022. Jossara ha combattuto coraggiosamente contro il cancro ed è tornata a casa per essere circondata dalla famiglia. Era una moglie incredibile, una madre, un’artista e un’amica”. L’attrice, che nell’ultimo periodo si era tenuta lontana dalla scena pubblica, si trovava in ospedale.

“Aveva un’anima bella e gentile e non accettava il no come risposta. Anche negli ultimi istanti della sua vita, stava ancora combattendo. Ora riposa in pace e verrà ricordata per sempre. A me, Liam ed Emrys mancherà profondamente, sebbene sappiamo che è nei nostri cuori e guida ogni passo”. Parole cariche di tristezza e di bellezza, che hanno lasciato intendere la grande forza di Jossara: non ha mai ceduto e ha sempre voluto combattere, fino alla fine dei suoi giorni. Un addio straziante, che tocca il cuore e tutti noi.

La carriera a Hollywood: da E.R. al Giudice Amy

Jossara Jinaro è stata un’attrice di grandissimo talento: sono numerose le serie e le pellicole a cui ha preso parte nel corso della sua vita. L’attrice brasiliana ha iniziato a lavorare a Hollywood da giovanissima, nel lontano 1998, in alcuni programmi. In Viva Vegas ha preso parte con il suo primo ruolo ricorrente, e in seguito è arrivato il successo planetario.

Indubbiamente, uno dei ruoli più iconici è stato quello dell’infermiera Andrea Clemente in E.R. – Medici in prima linea, in cui ha recitato anche George Clooney. Ma è stata anche presente nella famosa serie Giudice Amy e Passions, e proprio per quest’ultima ha ricevuto una nomination ai GLAAD Awards, a testimonianza della sua bravura. Abbiamo avuto modo di vederla anche in La casa del Diavolo e in World Trade Center.

L’amore per la sua famiglia e la danza

Sposata con Matt Bogado, la coppia ha avuto due figli: Liam ed Emrys. Da sempre una grande appassionata di danza e ballo, sul suo profilo Instagram condivideva e alternava spesso momenti insieme alla sua famiglia o ai traguardi lavorativi. Dalle foto con i figli fino alle apparizioni sui red carpet, Jossara sta lasciando un grande vuoto a Hollywood, nel cuore dei suoi cari e dei fan che l’hanno sempre sostenuta.