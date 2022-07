Johnny Depp scala le classifiche: la canzone ispirata al processo contro Amber Heard

Fonte: Getty Images Johnny Depp e Amber Heard: l'attore pubblica una canzone ispirata al processo

In uno scenario complesso e mediatico come quello del processo tra Johnny Depp e Amber Heard, il Guardian fa sapere che l’attore ha intrapreso una strada che farà parlare molto di lui, senza il minimo dubbio. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Depp ha scritto una canzone ispirata proprio al processo contro la Heard, e sarebbe pronto così a scalare le classifiche.

Johnny Depp, la canzone ispirata al processo

Johnny Depp ha scritto una canzone ispirata al processo contro Amber Heard: la notizia è arrivata dal Guardian, che ha rivelato i dettagli sul nuovo progetto dell’attore.

Dopo il periodo travagliato per Johnny Depp e Amber Heard, protagonisti di un processo lungo e tortuoso (e soprattutto mediatico), l’attore si è lanciato nella musica e ha deciso di scrivere un brano che sembra essere pronto per scalare le classifiche. Ispirata proprio al processo contro la sua ex compagna, la canzone sarà disponibile a partire da venerdì 15 luglio, e farà parte di un album scritto insieme al chitarrista britannico Jeff Beck, dal titolo 18. “Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme, ha davvero acceso il nostro spirito giovanile e la nostra creatività. Scherzavamo su come ci sentivamo di nuovo a 18 anni, quindi quello è diventato anche il titolo dell’album”, ha così spiegato il chitarrista Beck.

Anche il primo singolo estratto dall’album, This is a Song for Miss Hedy Lamarr, è stato scritto dall’attore, e proprio da questo brano è arrivata l’idea di continuare il lavoro insieme: “Sono rimasto sbalordito“, ha detto Beck, “Quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me”.

Johnny Depp, il processo e la richiesta di Amber Heard

Johnny Depp ha trionfato nel processo contro l’ex Amber Heard, ma a distanza di poco tempo sembra esserci qualche cambiamento in corso. Tutto è iniziato dalla richiesta dei legali dell’attrice, i quali hanno lamentato un vizio di forma nel processo, ma non solo. Secondo i legali, infatti, non ci sarebbero prove sufficienti e il risarcimento per l’attore sarebbe considerato inadeguato, per questo è stato richiesto l’annullamento del processo attraverso un documento di 43 pagine presentato al Fairfax County Circuit Court.

Una vicenda mediatica con pochi precedenti, quella tra Johnny Depp e Amber Heard, ma mentre l’attrice deve fare i conti con la sconfitta in tribunale, dopo che la giuria ha ritenuto ci sia stato il reato di diffamazione da parte sua, per l’attore le cose sono decisamente diverse nonostante le richieste da parte dei legali della Heard. Dopo aver dichiarato che non interpreterà più il ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, Depp ha deciso di dedicarsi alla musica con la scrittura di un brano dedicato proprio al processo che lo ha visto coinvolto (e vincitore). Non è difficile immaginare quali saranno le sorti di questa canzone, che sembra essere già pronta per scalare le classifiche.

Nel frattempo, in una dichiarazione rilasciata a People, un portavoce dell’attrice ha detto: “Mentre Johnny Depp dice che sta andando avanti, i diritti delle donne stanno andando indietro. Il messaggio del verdetto alle vittime di violenza domestica è… abbiate paura di alzarvi in ​​piedi e di parlare”.