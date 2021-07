John Travolta, il gesto d’amore per l’ultimo film di sua moglie Kelly Preston

editato in: da

Kelly Preston e John Travolta: storia del loro amore, tra gioie e tragedie

Kelly Preston se n’è andata un anno fa, dopo aver perso la sua lunga battaglia contro il cancro, ma torna a rivivere sul grande schermo grazie all’ultimo film girato poco prima della sua scomparsa. E John Travolta, che è sempre stato molto orgoglioso di sua moglie, ha voluto condividere alcune immagini della pellicola.

Off the Rails è una commedia dolceamara che ha regalato a Kelly Preston il suo ultimo ruolo da protagonista. Il film, uscito il 23 luglio 2021 nel Regno Unito e in Irlanda, l’ha vista impegnata nel vestire i panni di un personaggio che ci entra nel cuore: è quello di Cassie, che assieme alle sue due amiche si tuffa in un’avventura itinerante in giro per l’Europa. Un omaggio alla loro quarta compagna che purtroppo non c’è più, e che ha lasciato il “testimone” a sua figlia diciottenne. La giovane si aggrega infatti alle amiche della mamma, con le quali si crea un affiatamento incredibile.

In occasione dell’uscita del film, John Travolta ha compiuto un dolcissimo gesto per ricordare sua moglie. Condividendo sul suo profilo Instagram il trailer di Off the Rails, ha scritto per lei parole dolcissime: “È il suo ultimo film, ne era molto orgogliosa, così come era orgogliosa del meraviglioso talento con cui aveva avuto modo di lavorare”. Un modo splendido per omaggiare non solo la grande donna che Kelly è stata, ma anche la bellissima (e bravissima) attrice che ha regalato al mondo tanti ottimi film.

“La tragica scomparsa della Preston rende il messaggio di amicizia contenuto in questo film particolarmente toccante, e siamo orgogliosi di poter presentare Off the Rails e la performance di Kelly” – si leggeva in una nota pubblicata lo scorso novembre dalla casa di produzione cinematografica che ha curato la realizzazione della pellicola. Sarà dunque questo il suo omaggio, un toccante lascito al pubblico che l’ha tanto amata.

Kelly Preston è morta lo scorso 12 luglio 2020, dopo aver combattuto strenuamente contro un tumore al seno. La notizia della sua scomparsa, annunciata con grande dolore da John Travolta, era stata accolta con molta sorpresa: l’attrice aveva cercato di non rendere pubblica la sua lotta, fino al drammatico esito. Lei e suo marito, innamoratissimi, hanno vissuto una vita piena e hanno affrontato insieme momenti molto difficili, in primis la morte del loro primogenito Jett. Con la forza del loro amore sono andati avanti, e oggi John Travolta non può far altro che ricordarla come la splendida donna che è stata sempre al suo fianco.