John Goodman perde 90 chili, le foto dell’attore dopo la dieta

Un John Goodman quasi irriconoscibile: così è apparso il noto attore di Hollywood, interprete indimenticabile di numerose pellicole cult, alla premiere de I Puffi a Los Angeles. John, da sempre capace di unire talento, empatia e autenticità, è considerato una vera colonna portante del cinema e della televisione americana e ora la sua incredibile trasformazione fisica ha lasciato tutti senza parole. L’attore infatti si è presentato con 90 kg in meno dopo essersi sottoposto ad una dieta che lo ha reso un uomo completamente nuovo.

Il sorriso però è rimasto lo stesso di sempre.

John Goodman, l’incredibile perdita di peso dell’attore

John Goodman è una delle figure più riconoscibili e versatili del panorama cinematografico e televisivo americano. Nato nel 1952 a St. Louis, in Missouri, ha costruito una carriera solida e longeva diventando un volto amatissimo dal pubblico grazie alla sua presenza scenica magnetica, alla voce profonda e alla capacità di passare con naturalezza da ruoli brillanti a interpretazioni più drammatiche.

Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il ruolo di Dan Conner nella sitcom di culto Roseanne (Pappa e ciccia in Italia), dove ha interpretato per anni il marito affettuoso e ironico della protagonista. Un personaggio autentico, realistico, che ha saputo raccontare la working class americana con empatia e umanità.

Ora però John ha lasciato tutti a bocca aperta e, alla premiere de I Puffi a Los Angeles, film d’animazione in cui presta la voce a Grande Puffo, è apparso completamente trasformato grazie ad una dieta che gli ha permesso di perdere ben 90 kg. Per il red carpet dell’evento Goodman ha scelto di indossare un elegante completo blu navy che gli calzava a pennello, apparendo più in forma che mai: con lui sul tappeto rosso anche gli altri interpreti della pellicola come Natasha Lyonne e Nick Offerman.

La grande perdita di peso e il profondo cambiamento fisico di John ha attirato ovviamente l’attenzione di tutti, ma a colpire è anche la sua costante marcia verso un nuovo benessere. L’attore infatti ha intrapreso il suo percorso di trasformazione nel 2007, dopo aver raggiunto i 178 kg.

E’ stato lì che John ha iniziato ad eliminare gli alcolici, ma nel 2011 è arrivata la dichiarazione pubblica legata al suo personaggio di Dan nella sitcom Pappa e Ciccia. Ospite del David Letterman Show, John aveva raccontato di come ogni primavera, finito di girare le scene della serie, perdesse tra i 25 e i 30 chili per riprenderli poi puntualmente l’anno successivo con gli interessi.

“Sarà un processo continuo per il resto della mia vita” aveva dichiarato in quell’occasione, ma poi aveva deciso di affidarsi al coach Mackie Shilstone che lo aveva indirizzato su uno stile di vita più salutare, facendogli adottare una dieta mediterranea che prevedeva l’abolizione degli zuccheri e portandolo ad allenarsi fino a 6 volte a settimana.

Già nel 2023, in occasione della sua partecipazione al Festival di Monte Carlo, John Goodman era apparso decisamente più snello, ma ora l’attore sembra davvero aver conquistato una nuova silhuette.

John Goodman, le diete yoyo e il cambiamento finale

John Goodman è davvero un pilastro di Hollywood: indimenticabili le sue collaborazioni con i fratelli Coen, registi che hanno saputo valorizzare il suo talento in ruoli iconici in pellicole cult come Il grande Lebowski, Barton Fink e Inside Llewyn Davis.

E che dire della sua voce calda e profonda che ha dato vita ad alcuni dei personaggi Pixar più amati di sempre?

La sua straordinaria capacità di reinventarsi pur restando fedele a sé stesso lo ha reso quello che è oggi, un uomo che ha saputo persistere l’obiettivo di ritrovare la forma fisica e che non lo ha più abbandonato, nonostante i tentativi falliti e le ovvie ricadute.

Nel 2017, intervistato da ABC News, John aveva raccontato la sua esperienza con le diete e i vari tentativi di perdere peso. “Perdevo un sacco di peso, poi mi premiavo con sei birre o qualcosa del genere, e ricominciavo con le vecchie abitudini” aveva dichiarato in quell’occasione, parlando della sua difficoltà di assestare il peso in modo equilibrato.

L’anno successivo, intervistato da AARP, l’attore aveva svelato che ad aiutarlo a perdere peso era stato l’aver imparato a moderare e controllare le porzioni. Questo nuovo autocontrollo, unito ad un costante esercizio fisico, gli aveva permesso non solo di perdere una notevole quantità di chili, ma anche di mantenere il peso costante, scoingiurando gli alti e bassi tipici delle diete yoyo.

A giocare un ruolo chiave però nel dimagrimento di John Goodman sembrerebbe essere stato un nuovo modo di approcciarsi alle diete e alla perdita di peso: “Ho voluto farlo con calma, muovermi, fare esercizio fisico. Sto arrivando a un’età in cui non posso più permettermi di restare fermo” aveva dichiarato l’attore, facendo capire come per perdere peso in modo sostanziale aveva dovuto essere costante e soprattutto paziente.