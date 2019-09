Jessica Simpson è dimagrita 45 kg e svela la sua dieta

editato in: da

Jessica Simpson ha perso 45 kg in pochi mesi grazie a una dieta che le ha consentito di tornare in forma dopo il parto.

La cantante ha stupito tutti pubblicando su Instagram e Twitter uno scatto in cui mostra la sua nuova forma fisica. Dopo aver preso molti chili nel corso della gravidanza, l’artista ha annunciato di aver ritrovato il giusto equilibrio. La rivelazione è arrivata grazie a un post in cui sfoggia un fisico asciutto e un sorriso radioso, stringendo fra le braccia Birdie, la terzogenita arrivata proprio sei mesi fa.

“6 mesi 100 libbre in meno (Sì, ho inclinato la bilancia a 240) – ha scritto Jessica -. Il mio primo viaggio lontano da Birdie ed emozionante per numerose ragioni, ma sono così orgogliosa di sentirmi di nuovo me stessa. Anche se sembrava impossibile, ho scelto di lavorare duro”.

La cantante ha inoltre rivelato che nel corso della gestazione e subito dopo era arrivata a pesare 108 kg. Un peso che non la faceva sentire più sè stessa e di cui si è liberata grazie a una dieta. Jessica non ha svelato ai fan il suo regime alimentare, ma ha lasciato intendere di essersi allenata duramente per raggiungere ottimi risultati.

Biondissima, sorridente e con forme da pin up, la Simpson è stata spesso indicata come la “fidanzatina d’America”. Un’etichetta che le è sempre stata stretta, soprattutto quando i tabloid hanno iniziato a criticarla a causa di qualche chilo di troppo. Jessica non ha mai dato troppo peso ai pettegolezzi e si è sempre accettata per quella che era, ma quando ha iniziato a non amarsi più ha scelto di correre ai ripari.

Mamma di tre splendidi bambini, Maxwell 7 anni, Ace 6 anni e Birdie 6 mesi, già in passato aveva perso molti chili. Nel 2014 la diva aveva rivelato di aver perso 30 kg grazie alla dieta Weight Watchers, un regime a punti che varia da persona a persona. Questa volta tornare in forma è stato più complicato anche a causa di un post parto tutt’altro che semplice.

Qualche tempo fa Jessica aveva confessato su Instagram di aver ricevuto un aiuto psicologico per tornare alla sua vita di sempre dopo il cesareo. “Recuperare da un taglio cesareo non è uno scherzo! – aveva confessato -. […] Penso che tutti noi siamo così presi dall’emozione di avere un nuovo bambino che dimentichiamo che stiamo per affrontare un importante intervento chirurgico. Poi, alla fine, torniamo a casa dall’ospedale e dobbiamo riprenderci dall’intervento”.