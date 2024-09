“Sean Diddy dietro il divorzio di Jennifer Lopez e Ben Affleck”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Ben Affleck e Jennifer Lopez pronti al divorzio

Lo scandalo Sean Diddy, ribattezzato “il #MeToo della musica” sta portando a galla segreti oscuri e raccontando retroscena che coinvolgono moltissimi personaggi famosi, come Justin Bieber, che è stato identificato come vittima del rapper. Le indagini proseguono e hanno fatto luce sui cosiddetti “wild party” che si tenevano nelle dimore di Sean Combs a Miami o negli Hamptons. Party a cui erano presenti delle celebrità che avrebbero molto da perdere. Tra questi, anche Jennifer Lopez.

Cosa c’entra Jennifer Lopez con Sean Diddy?

Le indagini su Sean Diddy o Puff Daddy, arrestato per reati sessuali, coinvolgono anche in parte Jennifer Lopez. Esiste un fascicolo dell’FBI che ha raccolto materiale su una relazione tira-e-molla tra JLO e Combs tra il 1999 e il 2001, anno in cui un incidente in un night club di New York finì in una sparatoria dove furono ferite tre persone: una delle vittime, Natania Reuben, accusò Combs di averle sparato.

Combs si trovava sulla scena con Jennifer Lopez, il suo bodyguard Anthony “Wolf” Jones e il rapper ventunenne Jamal “Shyne” Barrow. L’auto fu fermata dalla polizia, tutti vennero arrestati ma le accuse contro JLo caddero poco dopo e venne incolpato di tutto Barrow, che dopo 9 anni di carcere accusò Diddy di averlo incastrato. La cantante e attrice aveva raccontato delle infedeltà di Combs nel 2003; nel 2024 nel documentario sulla propria vita ha raccontato di aver subito maltrattamenti in storie passate, ma senza fare il nome dell’uomo.

Nelle vecchie foto dei party, gli “white party” a casa di Combs, appare anche JLo che posa con lui su un letto (con un vestito azzurro nonostante il dress-code). Page Six ha dedicato un approfondimento al tema, citando numerosi nomi presenti.

Quanto è responsabile Diddy del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck?

I particolari delle feste private, dove ragazze minorenni subivano maltrattamenti e violenze, stanno scatenando un terremoto su Hollywood e l’industria musicale. Ci sono ipotesi secondo cui Ben Affleck sarebbe corso ai ripari, sapendo del fascicolo FBI sulla (ex) moglie e del coinvolgimento di JLo nella vicenda.

A sostenerlo è stato il discografico Marion Hugh Suge Knight nel podcast PDB. L’uomo ha parlato a ruota libera di Diddy e delle implicazioni sul futuro di tanti vip. Ben Affleck avrebbe preso in anticipo le distanze da Jennifer Lopez sapendo che sarebbe esploso uno scandalo. Ovviamente si tratta solo di illazioni, ma il fil rouge che lega il divorzio della cantante e il coinvolgimento in questa bomba mediatica potrebbe non essere così sottile.

Fonte: Getty Images

Va sottolineato anche che gli ex coniugi sembrerebbero in rapporti ottimi e affettuosi, come testimoniano le effusioni scambiate durante un brunch a Beverly Hills insieme ai loro figli. Eppure chi li conosce bene assicura che tra loro è finita e non c’è possibilità di recupero e i rapporti civili sono dovuti al bene dei figli e della loro famiglia allargata.

Secondo le indiscrezioni Jennifer Lopez, da quando è esploso il caso, riportando a galla il suo coinvolgimento nella sparatoria, sarebbe “in stato di allerta” e in crisi per il timore di dover testimoniare e pronunciarsi di nuovo su questa storia. Riguardo a Ben Affleck, tutto può essere: il regista potrebbe essersi allontanato per paura di lesioni all’immagine dopo aver scoperto in anticipo la storia di Sean Combs e il fascicolo FBI oppure la rottura potrebbe essere legata a ragioni completamente diverse.