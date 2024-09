Il rapper americano Sean 'Diddy' Combs, noto come Puff Daddy, è stato arrestato a New York dopo che nei suoi confronti sono state presentate diverse denunce

Il rapper americano Sean ‘Diddy’ Combs, già conosciuto come Puff Daddy, è stato arrestato a New York dopo che nei suoi confronti sono state presentate diverse denunce, come riportato da diversi media stranieri.

L’ultima denuncia nei confronti dell’artista risale alla settimana scorsa ed è almeno l’ottava presentata contro di lui da quando, l’anno scorso, la sua ex fidanzata Casandra Ventura ha parlato di abusi fisici e sessuali. L’azione si è rapidamente risolta, ma è stata seguita dai procedimenti legati alle accuse mosse da altre donne – tra cui Liza Gardner, Joi Dickerson-Neal e Crystal McKinney – che hanno presentato denunce simili si legge su The Hollywood Reporter. Ma nei confronti dell’artista c’è anche un’indagine per traffico sessuale.

Sean Combs: il video delle violenze

A maggio è emerso un video del 2016 che mostra il rapper 54enne mentre picchia la Ventura, esce di corsa da una stanza d’albergo e la insegue verso l’ascensore, la afferra per la nuca, la getta a terra, la prende a calci, la spinge e la trascina per la felpa. Più tardi, nel filmato, torna a prenderla a calci e poi le lancia un oggetto da un tavolo vicino.

La notizia dell’indagine federale per traffico sessuale, violenza sessuale e sollecitazione e distribuzione di narcotici e armi da fuoco illegali per il rapper e produttore discografico a marzo. A quanto riferisce una fonte a Nbc News, in relazione all’inchiesta sono già stati ascoltati tre donne e un uomo e altre tre persone sono in attesa di essere sentite dagli investigatori. Gli agenti federali dell’Homeland Security Investigations oggi hanno anche perquisito proprietà di Los Angeles e Miami appartenenti a Combs.

Combs è stato arrestato lunedì 16 settembre da funzionari della Homeland Security in un hotel del centro di Manhattan, hanno detto fonti delle forze dell’ordine, e trasportato all’ufficio sul campo dell’FBI di Manhattan. Le autorità avevano programmato di arrestare Combs martedì, “ma è successo qualcosa che ha portato” i funzionari federali a prenderlo in custodia prima del previsto”.

Poco prima di essere arrestato, Combs lunedì sorrideva e posava per alcuni selfie con i fan mentre camminava per le strade della Grande Mela insieme a suo figlio Christian Combs.

La difesa dell’avvocato: ingiusto procedimento giudiziario

L’avvocato di Diddy, Marc Agnifilo, ha rilasciato una dichiarazione a DailyMail.com in cui si legge: “Siamo delusi dalla decisione di perseguire quello che crediamo sia un ingiusto procedimento giudiziario nei confronti del signor Combs da parte dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti. Sean ‘Diddy’ Combs è un’icona della musica, un imprenditore autodidatta, un amorevole padre di famiglia e un comprovato filantropo che ha trascorso gli ultimi 30 anni costruendo un impero, adorando i suoi figli e lavorando per elevare la comunità nera”.

Agnifilo ha aggiunto: “Per favore riservate il vostro giudizio finché non avrete chiari tutti i fatti. Questi sono gli atti di un uomo innocente che non ha nulla da nascondere e che non vede l’ora di riabilitare il suo nome in tribunale”

Sean Diddy: le proprietà perquisite dall’FBI

L’accusa di lunedì sera nei suoi confronti arriva meno di sei mesi dopo che le case del rapper, a Los Angeles e Miami, sono state perquisite dalle autorità federali il 25 marzo scorso .

Combs è stato sotto i riflettori per gran parte dell’ultimo anno, dopo aver rapidamente risolto una causa legale della sua ex fidanzata Cassie Ventura nel novembre del 2023, in cui lei affermava che lui fosse coinvolto in traffico sessuale e avesse abusato di lei.

Sean, alias Puff Daddy: il passato turbolento

Come si legge sul Daily Mail, “Combs, allora noto come Puff Daddy, è stato al centro delle battaglie hip-hop della East Coast e della West Coast negli anni ’90 come partner e produttore di Notorious B.I.G., che fu poi ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1997″.

Ma come molti di quelli che sopravvissero a quell’epoca, la sua immagine pubblica si era poi ammorbidita con l’età, trasformandosi in un uomo d’affari alla moda e un padre affettuoso che viziava i suoi figli, alcuni dei quali persero la madre nel 2018.

Sean Combs: le accuse dell’ex fidanzata Cassie

Un’immagine diversa ha però cominciato ad emergere a novembre 2023, quando la sua ex protetta e fidanzata, la cantante R&B Cassie, è diventata la prima di numerose persone a denunciarlo per abuso sessuale con storie di un flusso costante di prostitute in ambienti alimentati dalla droga dove alcune persone coinvolte venivano costrette o indotte a fare sesso. Nella sua causa di novembre, Cassie ha denunciato anni di abusi, tra cui percosse e stupri.

Ha anche detto che lui l’ha costretta ad aiutarlo nel traffico sessuale maschile. Combs avrebbe costretto Cassie a fare sesso con lui mentre filmava. La causa era stata rapidamente risolta, ma le sue conseguenze sono state pesanti per il rapper: Combs ha perso i suoi alleati, sostenitori e coloro che si riservavano un giudizio quando la CNN a maggio ha mandato in onda un video trapelato di lui che prendeva a pugni e calci Cassie e la gettava a terra nel corridoio di un hotel. E a poco sono valse i suoi video di scuse in cui diceva: “Ero disgustato quando l’ho fatto” e “Sono disgustato anche adesso”.

Sean Combs, la pioggia di accuse da inizio 2024

A febbraio 2024, un produttore musicale ha intentato una causa sostenendo che Combs lo aveva costretto ad adescare prostitute e lo aveva costretto a fare sesso con loro.

Un’altra delle accusatrici di Combs era una donna che disse che il produttore rap l’aveva violentata vent’anni fa, quando aveva 17 anni.

Un’altra donna che ha intentato una causa, April Lampos, ha detto che era una studentessa universitaria nel 1994 quando incontrò Combs per la prima volta e iniziò una serie di “terrificanti incontri sessuali” con lui e coloro che lo circondavano, durata per anni.

Combs e i suoi avvocati hanno sempre negato quasi tutte le accuse.