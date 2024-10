Caso Diddy, la madre: “Non è un mostro”. E spuntano speciali privilegi in carcere

Sean Combs, in arte Puff Diddy, è in prigione dallo scorso 16 settembre con le accuse di stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale

Novità sul caso Diddy, che sta facendo tremare lo showbiz americano. Il rapper e produttore è in carcere dallo scorso 16 settembre, accusato di violenze, stupri, traffico sessuale e favoreggiamento alla prostituzione. Dodici denunce ufficiali e altre 120, 60 uomini e 60 donne, che dovranno essere depositate entro i prossimi 30 giorni dall’avvocato Tony Buzbee. Ora la madre di Sean Combs, Janice Smalls Combs, ha rilasciato una dichiarazione in difesa del figlio: “Non è un mostro”.

Parla la madre di Sean Combs Diddy

La madre di Sean Combs Diddy, Janice Smalls Combs, ha rilasciato una dichiarazione in difesa del figlio condivisa dalla stampa internazionale. “Vengo da voi oggi come una madre devastata e profondamente addolorata per le accuse mosse a mio figlio, Sean Combs”, ha dichiarato Janice, 84 anni, tramite il suo avvocato Natlie G. Figgers.

“È straziante vedere mio figlio giudicato non per la verità, ma per una narrazione creata a partire da bugie. Assistere a quello che sembra un linciaggio pubblico di mio figlio prima che abbia avuto la possibilità di dimostrare la sua innocenza è un dolore troppo insopportabile per essere espresso a parole”.

“Non sono qui per dipingere mio figlio come perfetto perché non lo è”, ha detto Janice. “Ha commesso degli errori in passato, come tutti noi. Mio figlio potrebbe non essere stato del tutto sincero su certe cose, come negare di essere mai stato violento con un’ex fidanzata quando la sorveglianza dell’hotel ha mostrato il contrario”.

“A volte la verità e la bugia diventano così strettamente intrecciate che diventa terrificante ammettere una parte della storia, soprattutto quando quella verità è al di fuori della norma o è troppo complicata per essere creduta”. Janice ha affermato che questi fattori sono stati decisivi per far sì che l’artista 54enne, vincitore di un Grammy, risolvesse la causa con Cassie lo scorso anno.

“Ecco perché credo che il team legale civile di mio figlio abbia scelto di risolvere la causa dell’ex fidanzata invece di contestarla fino alla fine, con conseguente effetto di rimbalzo poiché il governo federale ha utilizzato questa decisione contro mio figlio interpretandola come un’ammissione di colpa”, ha sottolineato.

Janice ha ribadito che il filmato del violento pestaggio di Cassie da parte di Diddy nel 2016 ha scatenato una frenesia di opportunisti disonesti che hanno cercato di approfittarsi del figlio in difficoltà per ottenere un tornaconto economico.

“Queste bugie che gli vengono rivolte sono motivate da chi cerca un guadagno economico, non giustizia”, ​​ha chiarito Janice. “Questi individui hanno visto la rapidità con cui il team legale civile di mio figlio ha risolto la causa della sua ex fidanzata, quindi credono di poter ricevere una rapida ricompensa accusando falsamente”.

“È davvero straziante vedere il mondo rivoltarsi contro mio figlio così rapidamente e facilmente sulla base di bugie e idee sbagliate, senza mai ascoltare la sua versione dei fatti o dargli l’opportunità di esprimerla”, ha concluso.

Diddy comparirà nuovamente in tribunale mercoledì 9 ottobre e i suoi avvocati chiederanno il suo rilascio su cauzione. Fino ad oggi gli è stata negata la libertà su cauzione dopo che i pubblici ministeri hanno sostenuto che rappresenta “un rischio significativo” per il processo imminente.

I “privilegi speciali” di Diddy in carcere

Nelle scorse settimane si è vociferato di presunti “privilegi speciali” di Diddy in carcere per via del suo status ma così non è. I suoi soldi non contano nulla all’interno e il magnate dell’hip-hop, noto per il suo stile di vita sfarzoso, viene trattato come chiunque altro. A farlo sapere Timothy Smith, ex membro di Married at First Sight Australia, che ha trascorso la sua pena in una prigione federale degli Stati Uniti per traffico di droga.

“I suoi soldi e la sua ricchezza non gli porteranno alcun beneficio”, ha detto al Daily Mail Australia Sunday, riflettendo sulla sua esperienza dietro le sbarre. “Ti sono concessi alcuni beni di prima necessità come una tuta e delle scarpe da ginnastica ma è tutto“, ha aggiunto. E poi: “Fanno delle incursioni e se provi a fare resistenza, ti prendono tutto. La gente pensa che ci siano tv e radio, ma dove si trova lui non c’è niente, nemmeno una radio. Ti danno una Bibbia e un libro a settimana“.

Smith ha inoltre confessato che molto probabilmente a Diddy saranno concessi solo 300 minuti di telefonate al mese: “Quindi se sei al telefono per 30 minuti al giorno, dopo 10 giorni non riceverai più il telefono per i successivi 20 giorni. A volte finisci i minuti entro la prima settimana e poi ti ritrovi a parlare da solo”. In caso di condanna Diddy rischia da 15 anni di carcere fino all’ergastolo.