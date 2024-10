“Diddy ossessionato da William e Harry”, l’indiscrezione

Fonte: Getty Images Diddy William Harry

Cosa c’entra Sean “Diddy” Combs con la Royal Family britannica? Il rapper, attualmente dietro le sbarre al Metropolitan Detention Center di Brooklyn dopo che due giudici gli hanno negato la cauzione – a quanto pare era “ossessionato” dai principi William e Harry, figli di Diana e Carlo. Un interesse tutt’altro che ricambiato.

Sean Combs Diddy gli inviti a William e Harry

Il cosiddetto #MeToo della musica che ha coinvolto Diddy ha fatto luce su anni di festini e party dai risvolti oscuri, dalle cui foto sono emerse tantissime celebrity, come Jennifer Lopez, ex fidanzata del rapper. Rob Shuter, che ha lavorato per il musicista tra il 2002 e il 2004, ha raccontato a BBC News di aver ricevuto l’ordine di chiamare William e Harry per invitarli agli eventi di Combs “più di 10 volte“.

Le gentili offerte di Diddy avrebbero coperto tutti i costi: viaggi, alloggio e persino la sicurezza. Ma i due fratelli non avrebbero mai accettato gli inviti. I loro rifiuti avrebbero esasperato ancora di più Sean Combs, che voleva averli a tutti i costi ai propri eventi.

“Diddy era ossessionato dal Principe Harry e dal Principe William. Si considera un re, quindi ha perfettamente senso che avrebbe voluto avere due principi nel suo entourage” ha rivelato Shuter.

Diddy e le foto dei Reali a casa sua

William e Harry si sono sempre mantenuti a distanza dal mondo oscuro di Diddy, ma la sua fissazione per i Royals non si esauriva a qualche invito ai party. Sempre Shuter ha rivelato che il rapper “conservava foto incorniciate” dei fratelli della Royal Family nel suo appartamento di New York. Come se fossero stati suoi familiari o parenti.

Ma perché il principe di Galles e il duca di Sussex non hanno mai preso in considerazione la possibilità di presentarsi a quelle serate? “Non erano parte del suo mondo” ha specificato Shuter. Probabilmente è stato loro consigliato di tenersi a distanza. O loro stessi non avevano interesse a prendere parte a eventi di questo tipo.

Le accuse contro Diddy

Le accuse che gravano su Diddy sono pesanti: traffico di esseri umani, estorsione, racket e traffici di prostituzione. Le accuse sono state chiarite il 17 settembre, dopo essere stato arrestato il giorno prima in un hotel di Manhattan. Lui si è dichiarato non colpevole, ma i giudici delle indagini preliminari non sembrano dello stesso parere.

L’ex collaboratore, nel corso della stessa intervista, ha specificato che Diddy aveva una sorta di delirio di onnipotenza, era ossessionato dal potere. La sua cerchia era come un circo di cui lui “era il direttore”. E ovviamente era circondato da guardie del corpo e da un sistema inespugnabile di sicurezza.

Dopo anni di abusi e minacce, nel 2023 la cantante Cassie Ventura lo ha denunciato per controllo coercitivo, abusi fisici, psicologici e sessuali durante la loro relazione. Stando agli atti, il produttore e rapper l’avrebbe costretta a consumare droghe, a partecipare a orge e subire atti sessuali. Questo ha mosso le indagini su di lui e portato a esaminare diverse altre testimonianze.