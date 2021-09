Jennifer Lawrence presto mamma: l’attrice è incinta del primo figlio

editato in: da

Jennifer Lawrence sarà presto mamma. L’attrice, 31 anni compiuti da poco, è sparita dai radar del gossip da qualche mese e ora si è scoperto il motivo: è in dolce attesa. A darne notizia per primo è stato il magazine statunitense People che riporta come fonte direttamente il portavoce della star.

Per Jennifer si tratta del primo figlio, a coronamento del sogno d’amore intrapreso con il marito Cooke Maroney, conosciuto nel 2018 e sposato l’anno dopo.

“Prima di conoscere Cooke, il matrimonio non era nei miei programmi di vita – ha raccontato l’attrice Premio Oscar durante un podcast – Appena l’ho incontrato, però, ho cambiato idea: volevo legarlo legalmente a me per sempre. E fortunatamente esistono scartoffie per una cosa del genere. In sostanza trovi la persona perfetta per te e le dici ‘tu adesso non puoi scappare’. È bellissimo”, aveva detto con la sua consueta ironia.

Una vera rivoluzione per la Lawrence, che solo fino a qualche anno fa non poteva certo dirsi fortunata in amore. Prima di Cooke, infatti, le sue relazioni avevano vissuto sempre continui alti e bassi per poi naufragare inesorabilmente, il tutto sotto i riflettori del gossip, con i paparazzi pronti a immortalare ogni sua mossa.

Tra le storie più celebri dell’attrice quelle col collega Nicholas Hoult, conosciuto sul set di X-Men, con Chris Martin, leader dei Coldplay ex marito di Gwyneth Paltrow e ora legato a Dakota Johnson, e il regista Darren Aronofsky, con cui ha lavorato in Madre!.

“Nessuno mi chiede di uscire, ogni sabato sono da sola e gli uomini sono sempre severi con me”, si lamentava qualche anno fa. Momenti che appartengono ormai al passato. Jennifer Lawrence e il gallerista Cooke Maroney, che si sono sposati nel 2019 in una splendida residenza progettata ne 1894 dal famoso architetto Richard Morris Hunt, ispirata alla casa di caccia di Luigi XIII a Versailles, sono felici e più uniti che mai e possono ora godersi la dolce attesa insieme.

“Io vorrei incontrare una persona che voglia trascorrere il resto della vita con me, che voglia essere il padre dei miei figli”, diceva Jen, il cui desiderio ora è stato esaudito.