Jennifer Aniston e David Schwimmer: i due attori smentiscono la relazione

Friends: i protagonisti della serie ieri e oggi

I fan di Friends dovranno rassegnarsi: Jennifer Aniston e David Schwimmer non stanno insieme. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal magazine Closer, gli attori, che negli anni Novanta hanno prestato il volto ai personaggi di Rachel e Ross nella fortunatissima serie tv, si starebbero frequentando dopo l’incontro avvenuto sul set.

Gli appassionati della serie hanno sempre fatto il tifo per Rachel e Ross, una delle coppie più amate del piccolo schermo. E non avevano tutti i torti: dopo la reunion di Friends, i due attori hanno infatti rivelato di essersi davvero piaciuti durante le riprese della serie tv. “Nella prima stagione, avevo una grossa cotta per Jen”, aveva detto David Schwimmer nello speciale per il venticinquesimo anniversario dello show. “Era una cosa reciproca”, la risposta di Jennifer Aniston.

Questa confessione aveva riacceso i riflettori su di loro, insinuando il dubbio che effettivamente quel legame che c’era sempre stato tra loro non si fosse mai reciso del tutto. “Dopo la reunion, è diventato chiaro che ricordare il passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì – ha rivelato una fonte vicina ai due al magazine Closer -. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles”.

E mentre i fan già sognavano un ritorno di fiamma a distanza di vent’anni come quello di Jennifer Lopez e Ben Affleck, a infrangere il sogno dei fan della coppia ci ha pensato uno dei diretti interessati, David Schwimmer, che tramite i suoi rappresentati, ha smentito il gossip definendolo “falso”, così come hanno fatto quelli di Jennifer Aniston a Usa Today poco dopo.

I due attori in tutti questi anni non si sono mai persi di vista e hanno sempre mantenuto i contatti. Jennifer Aniston, un anno dopo la fine della serie nel 2004, è stata sposata con Brad Pitt, finché non è arrivata Angelina Jolie nella sua vita. L’attrice ha spostato poi Justin Theroux, dal quale ha divorziato nel 2018, e in seguito ha frequentato un produttore televisivo, anche se anche con lui la storia è durata poco.

David Schwimmer, invece, che in passato è stato legato alla cantante Natalie Imbruglia, è stato fotografato di recente con una donna misteriosa che di certo, non è Jennifer Aniston.