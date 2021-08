editato in: da

Friends: i protagonisti della serie ieri e oggi

Jennifer Aniston e David Schwimmer, Rachel e Ross di Friends stanno insieme. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal magazine Closer, gli attori si starebbero frequentando dopo l’incontro avvenuto sul set. I due si conoscono da circa vent’anni e hanno formato in tv una delle coppie più belle e amate dal pubblico. Dal 1994 al 2004, periodo di tempo in cui è andato in onda Friends, i fan della serie hanno fatto sempre il tifo per la coppia formata da Rachel e Ross.

Alcune fonti rivelano che già all’epoca delle riprese fra Jennifer e David era nato un sentimento speciale. Gli attori si piacevano, ma in quel periodo entrambi erano già impegnati in altre relazioni, per questo fra loro non ci sarebbe mai stato nulla. La situazione sarebbe cambiata con il ritorno sul set dei divi. Fra un ciak e l’altro della reunion di Friends, Jennifer Aniston e David Schwimmer avrebbero scoperto di non aver mai perso il feeling che li legava.

Così avrebbero iniziato a frequentarsi di nascosto. David avrebbe lasciato New York, dove vive, per andare a trovare la Aniston a Los Angeles e un testimone li avrebbe visti passeggiare mano nella mano all’interno della proprietà dell’attrice. I divi sono amici da tantissimo tempo e dopo la fine di Friends non si sarebbero mai persi di vista, seguendo le rispettive sorti sentimentali. Entrambi sono single da tempo: Jennifer Aniston a 52 anni si è lasciate alle spalle due matrimoni. Il primo con Brad Pitt, grande amore della sua vita a cui è stata legata dal 2000 sino al divorzio, arrivato nel 2005 quando lui si innamorò di Angelina Jolie sul set di un film. Nel 2015 sembrava che Jennifer avesse ritrovato l’amore con Justin Theroux, ma l’unione è terminata appena due anni dopo. Anche David Schwimmer è stato sposato. Dal 2010 al 2017 ha amato Zoe Buckman, celebre fotografa da cui ha avuto una figlia, Cleo.

Proprio in coincidenza con l’inizio delle riprese di Friends, David aveva confessato di aver perso la testa per la Aniston sul set. “A un certo punto, avevamo una cotta l’uno per l’altra ma non è mai successo nulla. Uno dei due infatti era sempre impegnato, in momenti diversi, in un’altra relazione e non abbiamo mai oltrepassato certi limiti”, aveva confidato David, mentre Jennifer aveva spiegato: “Ricordo di aver detto una volta a David, ‘Sarà un vero peccato se la prima volta che io e te ci baciamo davvero sarà sulla televisione nazionale'”.