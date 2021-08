Jennifer Aniston elogia Jennifer Lopez: “È lei la Regina del Red Carpet”

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck in Italia: la vacanza in Costiera Amalfitana

Jennifer Aniston elogia Jennifer Lopez incoronandola, a 52 anni, regina del red carpet. L’attrice, intervistata da InStyle, ha commentato la bravura della popstar, definendola come una “grande performer”. “Voglio sapere cosa le dà quell’aspetto […] Lei è davvero padrona del tappeto rosso”.

“È fantastico. È quasi bloccata ad arrabbiarsi con qualcuno, ma è così bella – ha aggiunto la Aniston -. La guardi ed è tipo, ‘Non posso credere di essere qui.’ Ma non credo che ci stia provando; è caduta dal letto in quel modo. È un’attrice”. La popstar è fra i volti più discussi del momento, complice il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck.

Il divo di Hollywood e la popstar sono tornati insieme dopo la relazione finita all’inizio degli anni Duemila e oggi sono più innamorati che mai. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto intensi per JLo che, dopo i presunti tradimenti di Alex Rodriguez e l’addio a pochi mesi dalle nozze, ha ritrovato l’intesa di un tempo con Ben Affleck. L’attore, in passato legato a Jennifer Garner e papà di tre bambini, ha regalato nuovamente il sorriso alla Lopez.

Era il 2002 quando JLo e Ben, all’apice del successo, riempivano le copertine delle riviste, raccontando la loro passione in film come Amore estremo – Tough Love e Jersey Girl. Poi la crisi e la rottura, poco prima della data, già fissata, delle nozze. Da allora ne è trascorso di tempo, ma sembra proprio che Jennifer non sia mai riuscita a dimenticare Affleck. Per settimane, dopo il ritorno di fiamma, la coppia si è nascosta, vivendo la passione lontano dai riflettori. Sino al viaggio in Italia e alla foto, pubblicata su Instagram, in cui Jennifer bacia teneramente il suo Ben durante una giornata in barca.

Il ritorno dell’amore fra JLo e Affleck ha riacceso i riflettori anche su un’altra ex coppia molto amata, quella formata da Jennifer Aniston e Brad Pitt. I due si separarono nel 2005 quando Brad incontrò Angelina Jolie. Il divorzio dalla diva, arrivato nel 2016, ha reso più forte la speranza di una riconciliazione fra gli ex coniugi che, di fatto, non hanno mai perso i contatti e in pubblico sono sempre apparsi molto in sintonia.