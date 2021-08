editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck in Italia: la vacanza in Costiera Amalfitana

Jennifer Lopez lascia l’Italia e torna da Ben Affleck. Si concludono così le vacanze della cantante fra l’Italia e la Francia per celebrare il suo compleanno. JLo lo scorso 24 luglio aveva festeggiato i suoi 52 anni in compagnia dell’attore a Saint Tropez a bordo dello yacht super lusso Valerie da 110 milioni di euro.

L’imbarcazione aveva raggiunto Capri, portando la coppia di innamorati alla scoperta della costiera amalfitana e di Napoli. Dopo la fuga romantica, Ben Affleck era volato nuovamente alla volta degli Stati Uniti, mentre la Lopez aveva deciso di proseguire sino a Portofino dove era stata accolta dai fan. La storia d’amore fra i due procede a gonfie vele e ora Jennifer, terminato il viaggio nel Mar Ligure, sarebbe pronta a raggiungere Ben in America, a Los Angeles. La star è stata immortalata mentre salutava l’equipaggio dello yacht, fra abbracci e grandi emozioni.

Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno vivendo un periodo magico, così tanto che si parla già di una possibile convivenza. Il tempo sembra essersi fermato per i due innamorati che nel 2002 avevano vissuto una turbolenta quanto discussa storia d’amore, terminata a pochi mesi dalla data, già fissata, del matrimonio.

“Stanno prendendo tutto molto seriamente, vogliono che la cosa duri. Sono molto felici insieme e fanno avanti e indietro tra Los Angeles e Miami”, ha rivelato una fonte a People. JLo sembra aver archiviato definitivamente la love story con Alexander Rodriguez con cui aveva progettato le nozze, mentre Ben, dopo aver messo fine al legame con la modella Ana De Armas, ha ritrovato la serenità accanto alla popstar.

“La relazione tra JLo e Ben è molto seria – ha raccontato un’amica della coppia -. Hanno una chimica folle, su un altro livello, sono entrambi super appassionati e sono persi l’uno dell’altro. Proprio come lo erano una volta. Entrambi pensano che questa sia la volta buona. Tutto sembra essere successo in modo così naturale. Una volta che si sono riavvicinati, è stato come se il tempo non fosse mai passato”.

Jennifer ha due figli, i gemelli Emme e Maximilian, nati dal legame con l’ex marito Marc Anthony, mentre Affleck è papà di Violet, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel, frutto del legame con Jennifer Garner. I figli avrebbero accolto con entusiasmo l’unione, felici di vedere i genitori finalmente sereni. “Non potrebbero andare più d’accordo – ha confidato un insider -. A questo punto della loro vita si sentono innegabilmente fatti l’uno per l’altra. Le cose tra Ben e Jen sono state facili ed è questo che fa funzionare la loro relazione così bene. Lavorano sempre insieme come una squadra, e amano questo l’uno dell’altro”.