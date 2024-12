Fonte: IPA Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Il suo sarà il matrimonio più sfarzoso dell’anno, e d’altronde non ci si poteva aspettare niente di meno dall’uomo più ricco del mondo. Il patron di Amazon, Jeff Bezos, convolerà a nozze con la fidanzata Lauren Sanchez poco dopo Natale. Una festa lunga una settimana dal valore di ben 600 milioni di dollari.

Matrimonio milionario per Jeff Bezos

Il padron di Amazon Jeff Bezos sposerà la fidanzata, la 55enne Lauren Sanchez, il 28 dicembre. I festeggiamenti, però, si prolungheranno dal 27 al 29, per concludere l’anno in bellezza e, soprattutto, nel lusso più sfrenato. Il tabloid Daily Mail rivela infatti di un budget da 600 milioni di dollari per le nozze della danarosa coppietta. Si tratta di uno dei matrimoni più sfarzosi di sempre, forse persino di più di quello dell’indiano Ambani.

La location scelta è la suggestiva località sciistica di Aspen, in Colorado. A far da cornice al sì di Jeff e Lauren il Dunbar Ranch, la rustica proprietà da 160 acri di proprietà dell’attore Kevin Costner. Massimo riserbo sui dettagli, dai fiorai ai wedding planner, tutti sono stati costretti a firmare severissimi accordi di riservatezza. Sappiamo però quale sarà il menù. Al banchetto nuziale di Mr. Amazon sarà servito del sushi. Pare che per l’occasione Bezos abbia addirittura acquistato il noto ristorante asiatico Matsuhisa, in grado di accogliere al suo interno 180 commensali.

Commensali di un certo livello. Seppur la lista degli invitati non sia stata diffusa, si parla di ospiti del calibro di Bill Gates (che con Bezos condivide una ricchezza sconfinata) e dell’altrettanto ricca Wendi Murdoch. Ancora, il divo del cinema Leonardo DiCaprio e la modella influencer Kris Jenner. Tutti già presenti alla grande festa di fidanzamento tenutasi nell’agosto del 2023 a Positano.

La proposta da matrimonio e l’anello da capogiro

Per Jeff Bezos si tratta del secondo matrimonio. Prima di diventare il più ricco del mondo, l’imprenditore era stato legato alla scrittrice MacKenzie Scott. Le loro nozze durarono 26 anni e hanno avuto come frutto quattro bambini, di cui l’ultimo adottato.

Che le nozze bis sarebbero state decisamente più appariscenti delle prime era chiaro già dal momento della proposta. Il romantico Bezos organizzò tutto alla perfezione per chiedere la mano della sua Lauren, ex giornalista e presentatrice televisiva che ormai non ha più alcun bisogno di lavorare. La fatidica domanda è stata pronunciata a bordo di uno yatch acquistato per l’occasione (dal valore di mezzo miliardo), con la Croisette di Cannes a far da sfondo.

Lauren Sanchez ha detto sì di fronte a uno dei solitari più costosi del mondo, dal valore stimato tra i 3 e i 5 milioni di dollari. “Quando ho aperto la scatola, penso di aver perso i sensi” ha raccontato lei in una sbeffeggiata intervista su Vogue. Un magnifico diamante rosa da 30 carati, con il taglio a cuscino enfatizzato da una sottile fedina di platino pavé. E chissà quale sarà lo splendido abito da sposa pensato per accompagnare il gioiello da mille e una notte. Sanchez non è di certo una regina di eleganza, ma non c’è dubbio che il suo sarà il vestito bianco più commentato di quest’anno che giunge al termine.