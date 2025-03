Fonte: IPA James Van Der Beek

James Van Der Beek ha pagato lo scotto della sua fama: si è ritrovato costretto a rivelare al mondo intero di avere un tumore al colon retto al terzo stadio. Lo ha fatto con un’intervista a People a novembre 2024, perché altrimenti da lì a poco i giornali avrebbero riportato tutto. Una situazione durissima per lui, che negli ultimi mesi ha vissuto “faccia a faccia con la morte”: su Instagram, ha scelto di parlare a cuore aperto della sua situazione personale.

James Van Der Beek parla del cancro

La diagnosi di cancro ha avuto un impatto sulla sua vita, ma anche sul suo matrimonio e sulla sua famiglia: è James Van Der Beek a parlare sui social, dove ha scelto di raccontare in prima persona l’anno più duro della sua vita. “Volevo condividere con voi qualcosa che ho imparato”, lo ha fatto in occasione dei festeggiamenti del suo 48esimo compleanno. La riflessione di partenza è stata una domanda: “Chi sono io?”.

Non solo un attore, simbolo della televisione per il suo ruolo in Dawson’s Creek, ma anche e soprattutto un marito, un padre, un angelo custode sulla terra. Tutto è cambiato, però, quando ha ricevuto la diagnosi di cancro al colon retto al terzo stadio. Cosa che lo ha costretto a fare i conti con la mortalità: “Ho dovuto trovarmi faccia a faccia con la morte. Non potevo più essere un padre che poteva prendere in braccio i suoi figli, lasciarli in casa ed essere lì per loro”.

Come sta oggi

A novembre, James Van Der Beek si è trovato nella situazione di dover rivelare al mondo intero di avere il cancro, che gli ha cambiato la vita, considerando che ha messo in stop il lavoro. Tanto da ritrovarsi a vendere gadget e memorabilia autografati da lui per pagarsi le cure, che sono costosissime. “Sono in via di guarigione e il livello di energia è altissima. Ma quando davvero sarò fuori pericolo ve lo farò sapere, contateci”. Oggi Van Der Beek vive in un ranch in Texas con la sua famiglia.

Al fianco di Van Der Beek c’è l’amatissima moglie Kimberly, con cui ha avuto sei figli, l’ultimo nato nel 2021. Proprio in occasione del suo recente compleanno, la moglie gli ha dedicato un lungo post su Instagram. “Sei un tesoro. Mi sento la donna più fortunata del mondo a essere sposata con te. Possa quest’anno portarti così tante risate, balli, connessione profonda con Dio, salute e bellezza, oltre ovviamente a momenti in famiglia, albe, tramonti, gioco e riposo”.

D’altro canto, anche James si è detto grato di poter essere al suo fianco. “Sono più grato che mai alla mia moglie superumana, che mi ha mostrato cos’è l’amore incondizionato e la magia che ne deriva. Sono in soggezione nei suoi confronti. E, naturalmente, sono più grato che mai al piccolo esercito biondo di cuori che mi mantiene presente, attivo e ispirato. Vi amo tantissimo ragazzi”, ha detto, riferendosi ai loro amati figli.