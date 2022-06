Jack Wagner di “Beautiful”, chi era il figlio Harrison trovato morto a 27 anni

Fonte: Instagram Jack e Kristina con il figlio Harrison Wagner

Una tragedia che lascia sbigottiti: Harrison Wagner è stato trovato morto a soli 27 anni, il giovane è figlio di due star delle soap opera e dei telefilm americani Jack e Kristina Wagner. Non sono ancora state rese note le cause della morte, ma a quanto pare sarebbe stato trovato morto in un parcheggio a Los Angeles. I genitori, che al momento non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, sono stati a lungo colleghi di set in General Hospital.

Chi era Harrison, il figlio di Jack e Kristina Wagner

Harrison Wagner al momento del decesso aveva 27 anni, nato nel 1994 era il secondogenito della coppia di attori. Come riportano i media americani, al momento, sono stati richiesti ulteriori accertamenti per determinare le cause della morte, dopo che è già stata efettuata una prima autopsia.

Dai post sui social sembra che Harrison fosse molto legato alla famiglia, sia sul suo profilo che su quello dei suoi genitori vi sono immagini che li ritraggono assieme o brevi video.

Nel suo passato ci sono stati anche momenti più complicati, come riportato da Entertainment Weekly che ricorda che il giovane nel 2016 era scomparso per un breve lasso ti tempo, evento che aveva portato il padre a scrivere un Tweet in cui affermava di essere preoccupato per “la sicurezza del mio figlio più giovane”, ricordando che ha lottato contro con droghe e alcol. “Proprio come ho fatto io quando ero più giovane”, aveva aggiunto. Il figlio all’epoca era sparito per cinque giorni durante quella che pare essere stata una ricaduta.

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram (datato 23 maggio) Harrison ha mostrato una foto di se stesso, ripreso seduto e di profilo. Ad accompagnarlo una didascalia in cui ha scritto: “Focus. YOU are left with YOU and your thoughts” ovvero “Focalizzati. Sei rimasto solo con te stesso e i tuoi pensieri”. Sotto, dall’annuncio della scomparsa, tantissimi messaggi di cordoglio.

Jack e Kristina Wagner, perché sono famosi

Jack e Kristina Wagner sono due noti attori, che si sono conosciuti quando hanno lavorato insieme in General Hospital. Coppia sul set e poi nella vita reale: infatti si sono sposati nel 1993 per poi separarsi nel 2006, insieme hanno avuto due figli: Peter (che oggi ha 31 anni) e Harrison. Jack Wagner ha anche una figlia più grande, Kerry, nata da una precedente relazione.

General Hospital, in cui Kristina recita ancora, è la soap opera più longeva degli Stati Uniti, basti pensare che è stata trasmessa la prima volta nel 1963.

Jack Wagner è noto anche per molti altri show. Tra i suoi ruoli più celebri quello del dottor Peter Burns in Melrose Place, nella famosa serie tv ha recitato dal 1994 al 1999. Inoltre ha lavorato anche in Beautiful, dal 2003 al 2012 ha fatto parte del cast con interpretando Dominick Marone, ovvero il fratellastro di Ridge Forrester. Per lui nella lunga carriera tre candidature agli Emmy.

Una vita professionale ricca di soddisfazioni, durante la quale alla professione di attore ha parallelamente portato avanti quella di cantante.

Ora una tragedia si è abbattuta sulle due star, con la morte del giovanissimo figlio Harrison. Una tragedia di cui si devono ancora definire i contorni.