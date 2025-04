Iva zanicchi a Verissimo su quando bacchettò per gioco il Papa: “Sono io l’unica zingara!”

A Verissimo Iva Zanicchi non si è certo risparmiata, regalando al pubblico, e a Silvia Toffanin, una raffica di confessioni private e chicche da applauso. Con l’aria da eterna ragazza di provincia e la lingua affilata come sempre, la cantante ha raccontato senza filtri l’amore della vita sua, il compagno “Pippi”, e quell’incontro memorabile in cui ha bacchettato Papa Francesco, giusto perché anche ai Santi ogni tanto tocca una tirata d’orecchie.

Con la sua capacità di passare dalla risata alla commozione nel giro di pochi istanti, Iva Zanicchi ha saputo conquistare ancora una volta il pubblico di Verissimo. Tra ricordi privati, fede semplice e incontri straordinari, ha mostrato tutta la sua umanità, quella che negli anni l’ha resa una delle voci e delle personalità più amate della musica e dello spettacolo italiano.

Iva Zanicchi ricorda l’amore della vita sua: “Mi manca, ma lo sento vicino”

Ma ovviamente, come spesso accade, Iva Zanicchi ha parlato del suo compagno scomparso lo scorso anno, Fausto Pinna, con parole piene di affetto e di amore. “Lo sogno poco, purtroppo, ma quando succede è come se lui mi volesse mandare un messaggio. Una volta mi ha detto che non mi stavo comportando bene e sono corsa al cimitero il giorno dopo. Un’altra volta, invece, sembrava contento: mi ha detto che ballavano la mia canzone anche in paradiso”.

Un amore profondo e rispettoso, come lei stessa ha sottolineato, ricordando che in quarant’anni non si sono mai traditi. “Avevamo deciso di sposarci, ma è arrivato tutto troppo tardi”, ha ammesso con un sorriso velato di nostalgia.

Iva Zanicchi e la fede semplice insegnata dalle nonne

Durante l’intervista, non poteva mancare il riferimento alla religione, e qui Iva Zanicchi ha parlato anche del suo rapporto con Dio, cresciuto grazie all’esempio delle sue nonne. “La mia è una religiosità umile, semplice. Prego la mia bisnonna, che secondo me è morta in odore di santità”.

Con affetto ha ricordato anche le sorelle, donne di profonda fede, e ha confidato il desiderio di compiere un pellegrinaggio a Lourdes: “Non per chiedere miracoli, ma per avere più fede nei momenti che verranno”.

Iva Zanicchi corregge Papa Francesco: “La zingara sono io!”

Uno dei momenti più divertenti dell’intervista è stato il racconto dell’incontro di Iva con Papa Francesco. Invitata a un concerto di Natale organizzato da Mediaset, la cantante ha avuto modo di incontrarlo di persona. “Ci avevano detto di non stringergli la mano, ma non ce l’ho fatta. Mi sono presentata: ‘Sono Iva Zanicchi, una vecchia cantante italiana’, e lui subito: ‘Vecchia no!'”.

Con grande spontaneità, Iva ha poi ricordato un episodio curioso: “Due anni prima, il Papa, in un’intervista in Spagna, aveva detto che ‘Zingara’ era una canzone cantata da Mina. Quando l’ho incontrato, gli ho detto: ‘Santo Padre, la zingara sono io!'”. Papa Francesco ha riso di gusto, riconoscendo la gaffe con una battuta affettuosa. Un momento leggero e pieno di umanità che Iva Zanicchi ha custodito con tenerezza.