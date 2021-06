Isola dei Famosi 2021, chi vincerà secondo noi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Chi vincerà l’Isola dei Famosi? Manca poco alla finalissima dello show di Canale Cinque condotto da Ilary Blasi e i finalisti sono pronti a contendersi la coppa del vincitore. In Honduras, dove per la prima volta si svolgerà l’ultima puntata del programma, sono rimasti Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Awed, Valentina Persia, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti.

Tutti personaggi che hanno dato un contributo fondamentale all’Isola dei Famosi, rendendola speciale. Chi vincerà? Per gli scommettitori a trionfare nello show potrebbe essere Matteo Diamante, modello e influencer che da subito si è fatto notare per la sua forza e grande ironia. Anche Awed, sull’Isola sin dal primo giorno, ha conquistato il pubblico, mostrando il suo lato più fragile e superando tante prove difficili.

La concorrente più discussa resta di certo Valentina Persia, protagonista di un’accesa lite con Andrea Cerioli nel corso della semifinale. La discussione ha sconvolto particolarmente la comica che nei giorni successivi si è sciolta in lacrime a causa del comportamento distante dell’amico. “Tutti uniti? Non sento che lo siamo. Da parte sua non c’è più la domanda “Dov’è Vale?”. È un’esclusione brutta – ha confessato a Diamante, piangendo -. Io piango e ci sto male, perché speravo di finire questo percorso con lui. Io ci sto male, e lui… Sono anche stufa di farmi vedere così… Speravo che questa amicizia continuasse anche fuori. Se tu non senti l’esigenza di venire da me a dire “Oh, risolviamo”, significa che non te ne frega niente. E perché devo stare male, visto che la mia vita mi aspetta fuori? Ho pigliato una toppa, non è la prima né l’ultima”.

E se Ignazio Moser e Andrea Cerioli, anche loro fra i favoriti, presto riabbracceranno le fidanzate Arianna e Cecilia Rodriguez, volate in Honduras, per noi la vincitrice resta una sola: Beatrice Marchetti. La modella, entrata nello show in punta di piedi, era stata eliminata quasi subito. Il suo arrivo nella spiaggia isolata, lontano dagli altri concorrenti, è stato provvidenziale. Beatrice è riuscita così a mostrare la sua forza, il grande coraggio e la determinazione. Non si è mai lamentata, vivendo l’avventura appieno e sempre con il sorriso, diventando a tutti gli effetti la naufraga perfetta.